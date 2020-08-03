MasterChef 2020 Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya nişanlısının da desteğiyle katılan yarışmacı, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını, ABD’de birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu belirten genç yarışmacı, “çok basit bir şekilde MasterChef şampiyonu olacağının altını çizerek jüri üyelerini şaşırtmıştı.



MasterChef’e kendi seçimi olan tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile katılan Serhat Doğramacı, üç jüri üyesinden de geçer not alarak düeollalara kalmaya hak kazandı.