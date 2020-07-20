MasterChef 2020 Kayhan Özekin kimdir? MasterChef yarışmacıları belli oluyor
MasterChef 2020 seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada bir üst tura çıkmaya başaran isimler arasında Kayhan Özekin'de bulunuyor. Peki MasterChef Kayhan Özekin kimdir?
MasterChef Kayhan Özekin merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kayhan Özekin kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Yeni sezon seçmelerinde bir üst tura çıkmayı başaran Kayhan 33 yaşında. İşte merak edilenler..
KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?
MasterChef 2020’de iki evet oyu alarak bir üst tura çıkmayı başaran Kayhan Özekin 33 yaşında. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunu.
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