MasterChef 2020 Kayhan Özekin kimdir? MasterChef yarışmacıları belli oluyor

MasterChef Kayhan Özekin merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kayhan Özekin kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Yeni sezon seçmelerinde bir üst tura çıkmayı başaran Kayhan 33 yaşında. İşte merak edilenler..

KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

MasterChef 2020’de iki evet oyu alarak bir üst tura çıkmayı başaran Kayhan Özekin 33 yaşında. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunu.