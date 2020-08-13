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Haber Giriş: 13.08.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

MasterChef 2020 Eray Aksungur kimdir, nereli? Eray Aksungur ile ilgili bilgiler

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MasterChef 2020 Eray Aksungur kimdir, nereli? Eray Aksungur ile ilgili bilgiler
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Eray Aksungur, MasterChef 2020’de dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu yarışmada ilk 16 için seçmeler devam ediyor. Uyguladığı teknikler ile beğeni toplayan Eray Aksungur iddialı yarışmacılardan biri. Peki MasterChef Eray Aksungur kimdir, nereli?

MasterChef Eray kimdir, nereli soruları yoğun ilgi görüyor. MasterChef 2020’de ilk 16 için seçmeler devam ediyor. İkinci grup yarışmacıları arasında uyguladığı teknikler ile dikkat çeken Eray, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı yapılan yarışların hepsinde ikinci oldu.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

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