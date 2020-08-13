MasterChef 2020 Eray Aksungur kimdir, nereli? Eray Aksungur ile ilgili bilgiler

MasterChef Eray kimdir, nereli soruları yoğun ilgi görüyor. MasterChef 2020’de ilk 16 için seçmeler devam ediyor. İkinci grup yarışmacıları arasında uyguladığı teknikler ile dikkat çeken Eray, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı yapılan yarışların hepsinde ikinci oldu.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.