MasterChef 2020 Emel Günoğlu kimdir, nereli?

Emel Günoğlu, MasterChef 2020 seçmelerine katılan isimler arasında yer alıyor. 26 yaşında olan yarışmacı Artvin’li ve yarışmaya Düzce’den katılıyor. Tur düzenleyen Emel Günoğlu bu turlarda yemek yapıyor.

MASTERCHEF EMEL GÜNOĞLU KİMDİR?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Emel Günoğlu, yarışmada verilen sürede iki yemek birden yaptı. Aslen Artvin’li olan Günoğlu yarışmaya Düzce’den katılıyor. Aşçı olan MasterChef Emel aynı zamanda turizm ve organizasyon işleri ile uğraşıyor.