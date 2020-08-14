MasterChef 2020 Büşra kimdir, kaç yaşında? Büşra Uygur ile ilgili bilgiler

MasterChef Büşra ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Büşra Uygur, ilk 16’ya girmek isteyen yarışmacılar arasında bulunuyor. Yaşadığı talihsizlikler ile gündeme gelen yarışmacının hayatı merak ediliyor. 25 yaşında olan yarışmacı çevre mühendisliği mezunu. İşte Büşra Uygur ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF BÜŞRA UYGUR KİMDİR?

Büşra Uygur 25 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çevre mühendisi olan Uygur ilk turda ezmeli kebap yemeğini yapmıştı ve iki evet alarak üçlü düelloya katılmıştı. Erdoğan Cem ve Hasan Aktaş’la rakip olan Büşra Uygur’un hıngal mantısı beğeni kazanmış, yarışmacı final turuna kaldı.

Büşra Uygur kariyerine iç güvenlik uzmanı olarak devam ediyor.