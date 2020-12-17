MasterChef 2019 birincisi Cemre kimdir, kaç yaşında?

Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık,1992 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan Cemre Uyanık, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre Uyanık, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

Cemre Uyanık'ın bu alandaki yeteneği ise öğrencilik yıllarında kendisini gösterdi. Okuduğu bölümde sınıf arkadaşlarıyla birlikte kafa kafaya veren Cemre, acı biberli muz ve alışılagelmişin dışına çıkarak tatlı ve tuzluyu bir araya getirip keçi peynirli muhallebi yaptı.