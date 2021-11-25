“Maske Kimsin Sen?”den yeni tanıtım…

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Kanal D ekranında yakında izleyici ile buluşacak olan, Medyapım imzalı “Maske Kimsin Sen?”de müzik, eğlence ve şov bir arada olacak.

‘’The Masked Singer’’ adıyla tüm dünyada fenomen olan televizyonların çılgın yarışma programında; Türkiye’nin kendi alanlarında ünlü isimleri farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecekler. Ünlü jüri üyeleri, dedektiflik yapacak; aynı zamanda stüdyodaki seyirciler de yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacaklar.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu yapacağı programda, her bölümde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak. Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği program, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Herkesin çok merak edeceği, maskelerin ardındaki ünlü isimleri bilmeye çalışacağı yeni yarışma programı Maske Kimsin Sen? çok yakında Kanal D ekranlarında başlıyor!

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