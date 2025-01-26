Masal’ın sihirli yolculuğu

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◊ “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” 24 Ocak’ta vizyona girdi. Çekimler ne kadar sürdü?

- Mert Turak: 1 yıl çalıştık. Karşılığını gişede alırız inşallah.

◊ 1 yıl mı sürdü çekimler?

- Mert Turak: Çekimler 4-5 hafta sürdü ama tüm projenin ön hazırlığı vs. derken tamamlanması 1 yılı buldu.

◊ Ada heyecanlı mısın yeni projen için?

- Ada Erma: Çok heyecanlıyım hem de.

ÇOCUKLARA ARTIK MASAL ANLATMIYOR, ELLERİNE TABLET, TELEFON VERİYORLAR

◊ Son dönemde çocuk filmleri de dahil vizyona giren birçok proje var. “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” hangi yönünüyle gişede fark yaratır sizce?

- Mert Turak: Biz ninelerimizin, dedelerimizin anlattığı masallarla büyüdük. Bu masal okuma ve anlatma işi, kapitalizmin hızıyla günümüzde değişti ne yazık ki. Anneler ve babalar çocuğun eline tableti, telefonu dayıyor artık. Bu kaybettiğimiz değerleri dünyanın en zengin adamı olsan da paylaşmadığın sürece mutlu olamayacağını, asıl güzelliğin photoshop’lu fotoğraflarda değil insanın içinde olduğunu anlatıyoruz biz filmimizde. Bunları da bir yolculukla aktarıyoruz. Masal karakteri yani Ada, gittiği her farklı dünyada prensesler, korsanlar, Vikingler gibi masal kahramanlarıyla karşılaşıyor. Sadece çocuklar değil, büyükler için de fark yaratacağını düşünüyorum ben bu filmin.

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- Ada Erma: Birçok ünlü ismi bir araya getiren bir iş olduğu için ve sadece çocuk değil, aile filmi olduğu için fark yaratacağını düşünüyorum. Bu kadar büyük oyuncularla bir film çekmiş olmak çok güzel. Ben çok fazla izleneceğini düşünüyorum.

◊ Masal nasıl bir karakter Ada?

- Ada Erma: Ninesini çok seven bir kız. Ninesi, bildiğimiz masalları ona hayal gücünü katıp değiştirerek anlatıyor. Masal da onları kendi hayal gücünü katarak arkadaşlarına anlatıyor. Kısacası hayal gücü çok fazla gelişiyor insanın.

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SETTEYKEN HEP ANNEANNEM YANIMDAYMIŞ GİBİ HİSSETTİM

◊ Siz hangi masallarla büyüdünüz?

- Mert Turak: Mekânı cennet olsun, canım anneannemin anlattığı masallar gözümün önüne geliyor. Bana Keloğlan’ı çok anlatırdı. Setteyken de hep anneannem yanımdaymış gibi hissediyordum. O nedenle bu film benim için çok özel bir yerde.

- Ada Erma: Ben en çok Pamuk Prenses masalını dinliyordum. Ama en sevdiğim masal Rapunzel’di.

◊ Mert Bey siz ilk kez bir çocuk filminde oynadınız. Tercih sebebiniz neydi?

- Mert Turak: Çok istiyordum bir süper kahramanı oynamayı. Öyle güzel denk geldi ki proje. Yapımcımız, senaristimiz, bütün bu dünyayı kuran Emrah Ertaş’la sürekli konuşarak ilerledik. Onun zaten kafasında senaryo bitmişti. Birkaç küçük dokunuşla çok içime sinen bir proje oldu. Haldun Hoca’nın (Dormen) da projeyi kabul etmesi, hocamla oynamak benim için filmin değerini başka bir yere taşıdı.

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5 SENARYOM VAR HEPSİ DE KORKU FİLMİ

◊ Ada, küçük yaşına büyük başarılar sığdırdın, sığdırmaya da devam ediyorsun. Gelecekle ilgili neler hayal ediyorsun?

- Ada Erma: Ben ileride çok fazla şey olmak istiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama hem oyuncu, hem yönetmen, hem senarist hem de müzisyen olmak istiyorum. Mesela şu an benim beş tane senaryom var.

- Mert Turak: Kaç tane?

- Ada Erma: Beş tane ama hepsi korku filmi. Korku filmi yapmayı seviyorum. Evde piyanom var. Piyanoyla bazen garip garip korku filmi müzikleri yapıyorum.

SİHİRLİ DEĞNEĞİM OLSA KÖTÜLÜKLERİ İYİLİĞE ÇEVİRİRDİM

◊ Siz bir masal kahramanı olsaydınız hangisi olurdunuz?

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- Ada Erma: Ben Rapunzel olmak isterdim.

- Mert Turak: Taktı Rapunzel’e! Sadece saçları uzun yahu onun. (Gülüyor) İnsan görünmez olmak ister, uçmak ister...

- Ada Erma: Bir masal karakteri değil ki onlar. Sen kesin Keloğlan olmak isterdin!

- Mert Turak: Evet, Keloğlan olmak isterdim.

◊ Peki elinizde bir sihirli değnek olsa, neyi değiştirmek isterdiniz?

- Ada Erma: Ben dünyadaki bütün kötülükleri iyiliğe çevirmek isterdim.

- Mert Turak: Düşmanlığı ve kibri ortadan kaldırmak isterdim.

HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR

◊ Mert Bey uzun yıllardır oyunculuk yapıyorsunuz, fakat “Kızıl Goncalar”daki performansınızla dikkatleri üzerinize çektiniz. Keşfedilmenizin biraz geç olduğunu düşünüyor musunuz? Ve altın çağınızı yaşadığınızı söyleyebilir miyiz?

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- Mert Turak: Evet, biraz öyle oldu ama biz tiyatro adabıyla ve kültürüyle yetiştik. “Mucize” filmi 2015’te vizyona girdiğinde ben yine Şehir Tiyatroları’na dönüp oyun çıkarmaya devam etmiştim. Her şeyin bir vakti var. Şener Şen de 43 yaşında başrol oynuyordu. O yüzden şu an benim için bir sıkıntı yok.

◊ Dizide canlandırdığınız karakter kötü biri ama izleyiciler arasında çok nefret edeniniz yok gibi geliyor bana, var mı?

- Mert Turak: Bu yıl o algı biraz kırılır gibi oldu. İnsanlar daha çok empati kuruyorlar bu yıl.