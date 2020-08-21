Marslı filmi nerede çekildi? İşte Marslı filminin oyuncuları ve konusu

Marslı, Ridley Scott tarafından yönetilen 2015 yapımı bilimkurgu türündeki ABD filmi. Drew Goddard tarafından yazılan senaryo, Andy Weir tarafından 2011'de yazılan aynı adlı romandan uyarlandı.Filmde Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney (Matt Damon) isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk ediliyor ve elindeki sınırlı olanaklarla hayatta kalmaya çalışıyor.

MARSLI FİLMİ KONUSU

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu 'Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir.



MARSLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?



Filmin başrolünde Matt Damon bulunurken yan rollerinde Jessica Chastain, Michael Peña, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Kate Mara ve Donald Glover yer almaktadır.



MARSLI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Marslı'nın iç sahnelerinin çekimi için Macaristan, Budapeşte dışında Korda Studios'da gerçekleşti. Film vizyona girdiği ilk haftada sadece ABD'de 55 milyon dolar (165 milyon TL) hasılat elde etti.