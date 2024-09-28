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Maria filminden ilk fragman yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Bilginer#Angelina Jolie#Maria
Maria filminden ilk fragman yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 08:16

USTA oyuncu Haluk Bilginer’in Hollywood yıldızı Angelina Jolie’yle başrolü paylaştığı “Maria” filminin ilk tanıtımı yayınlandı.

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Yunan asıllı soprano sanatçısı Maria Callas’ın hayatını konu alan filmin Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’li kareleri de sosyal medyaya düştü.

Haluk Bilginer’in Yunan asıllı armatör Aristotel Sokratis Onassis’i canlandırdığı “Maria” 11 Aralık’ta dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

Haluk Bilginer, eski eşi Zuhal Olcay’la beraber sahnelediği “Kel Diva” adlı tiyatro oyununun provaları nedeniyle “Maria”nın 81. Venedik Film Festivali’nde yapılan dünya prömiyerine katılamamıştı.

 

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#Haluk Bilginer#Angelina Jolie#Maria

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