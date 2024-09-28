Maria filminden ilk fragman yayınlandı

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Yunan asıllı soprano sanatçısı Maria Callas’ın hayatını konu alan filmin Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’li kareleri de sosyal medyaya düştü.
Haluk Bilginer’in Yunan asıllı armatör Aristotel Sokratis Onassis’i canlandırdığı “Maria” 11 Aralık’ta dijital platformda izleyiciyle buluşacak.
Haluk Bilginer, eski eşi Zuhal Olcay’la beraber sahnelediği “Kel Diva” adlı tiyatro oyununun provaları nedeniyle “Maria”nın 81. Venedik Film Festivali’nde yapılan dünya prömiyerine katılamamıştı.