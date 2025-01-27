Mardin'in hüzünlü bir güzelliği var

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◊ Yıllardır birçok projede başarılı performanslarınızla adınızdan söz ettiriyorsunuz. Sanat hayatınızı nasıl özetlersiniz?

- “Başarılı performans” ifadesi için teşekkür ederim. Bu hayatta kapladığım yeri hak ettiğim hissini uyandıran ve huzur veren bir cümle bu. Ancak sanat çok yüce bir kavram, oraya varabildiğimi sanmıyorum. Sahne benim tamirhanem gibi. Bende kırılan, dökülen, eskiyen duyguları onaran bir şey.

◊ Fidan Albora, dizinin çok konuşulan karakterlerinden biri oldu…

- Fidan’ın hırsı, sahip olduklarını koruma zorunluluğuna inanmasından kaynaklanıyor. Bunun için savaşma biçimi ise şimdiye kadar gördüğü yöntemler çerçevesinde şekillenmiş. Benim sevgi dolu Fidan’ımın sevgisiz yaşamı, onu daha da hırçınlaştırıyor. İyilik ve kötülük görece kavramlar sonuçta. Suç samurdan kürk olmuş, kimse üstüne almamış değil mi?

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ŞİVE KONUSUNDA YARDIMCI OLDULAR

◊ Rolünüze nasıl hazırlandınız? Dizide şive kullanımınız oldukça dikkat çekici, bunun için özel bir çalışma yaptınız mı?

- Karakterlerin çerçevesi yazarımız ve yönetmenlerimiz tarafından net bir şekilde çizilmişti zaten. Ben de o çerçeveye yakışmaya çalıştım ve hâlâ çalışıyorum. İşe başlamadan önce şive konusunda ekibimize Mehmet Acaruk yardımcı oldu.İlk geldiğimde boş vaktim çoktu. Marsilya adında dünya tatlısı bir kadınla tanıştım. Kendi yaptığı kurabiyeleri sattığı küçük bir dükkanı var. Orada çok vakit geçirdim. Marsilya, başta seni Fidan Albora için kullanıyordum, affet! Ama seni tanıdıkça gerçekten çok sevdim.

◊ Fidan karakterinde sizi en çok çeken şey ne oldu?

- Kadın olması. Dünyadaki bütün kadınları oynamak istiyorum. Hepsi çok ayrı ve çok derin.

◊ Fidan Albora, geleneklerine bağlı ve kuralcı bir karakter. Sizin rolünüzle benzer özellikleriniz var mı?

- İşime gelirse bazen Fidan’dan bile daha kuralcı ve gelenekçi olabiliyorum.

GENELDE KENDİ ŞANSIMA İNANIYORUM

◊ Mardin’i nasıl buldunuz? Atmosfer sizi nasıl etkiledi?

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- Hüzünlü bir güzelliği var. Sokaklarında dolaşırken geçmişin izlerini hissediyor, her köşede ayrı bir hikâyeye tanık oluyorsunuz. Bu atmosfer insana derin bir duygu bırakıyor.

◊ Ailesini korumaya çalışan bir karakter canlandırıyorsunuz. Dram sahneleri ağırlıkta. Çekimlerde etkilendiğiniz veya zorlandığınız durumlar oldu mu?

- Sürekli dövüş modunda konuşması beni sinirlendiriyordu, ama alıştık birbirimize.

◊ Dizi, her bölümüyle çok izleniyor ve sürekli gündemde. Bu denli başarılı olmasını bekliyor muydunuz?

- Bu kadarını beklemiyordum ama güzel bir iş çıkacağından emindim. Yer aldığım projeler konusunda genelde kendi şansıma da inanıyorum.