Mardin'den Muğla'ya... Ege şivesini 1 haftada öğrendim!

◊ “Bak Postacı Geliyor” vizyona girdi, hayırlı olsun. Nasıl bir yolculuk sizin için?

- Güzel bir yolculuk. Senaryo iyiydi, ekip iyiydi, çektiğimiz şehir çok güzeldi. Senaryonun enerjisi de çok iyiydi.

◊ Bu projede sizi çeken şey neydi?

- İlk sebep Yüksel Aksu tabii ki. İkinci olarak da eşim Buket Arıkan Akbaba. Kendisi bu işin koordinatörü, idari yapımcısı. Çok iyi bir ekip kurdu. Sonradan Gökhan Tiryaki de eklenince projeye, bir oyuncu için çok albenili bir hale geldi. Senaryo Yüksel Aksu’ya ait, yönetmen koltuğunda da o oturduğu için insan tabii heyecanlanıyor.

OYUNCULUK SADECE KAMERA KARŞISINA GEÇMEK DEĞİL

◊ Filmin çekimleri Muğla’da yapıldı. “Uzak Şehir” ise Mardin’de çekiliyor. Mardin’den Muğla’ya apayrı kültürleri deneyimlemek nasıldı?

- Oyuncu için bulunmaz nimet. Çünkü karakteri tamamen değiştirmek gerekiyor. Onu ne kadar iyi değerlendirirsen, oyunculuğunu o kadar çok kabul ettirebiliyorsun. Artık kamera önüne geçen herkes teknik anlamda oyuncu oluyor. Ama oyunculuğun istediği tek şey kamera karşısına geçmek değil. Bir sürü donanım gerekiyor. Ben de o donanımı sürekli kuvvetlendirmeye çalışan bir oyuncu olarak tabii ki çok heyecanla başladım bu projeye.

◊ Doğu şivesinden Ege şivesine geçiş yapıyorsunuz aynı zamanda. Bu bir bocalama yarattı mı sizde?

- İllaki yarattı. Köklü Egeliler kendini çok çabuk belli ediyor; konuşmalarıyla, konuşmalarındaki müzikle... Her dilin, her şivenin bir müziği var. O müziği yakalamak gerekiyordu. Sağ olsunlar Yüksel Hoca, Deniz (Barut) ve şive koçu Sabriye Günüç bana çok yardımcı oldu. Deniz de Denizlili. Onlar sayesinde o arayı kapatmaya çalıştım.

◊ Ne kadar sürdü Ege şivesini oturtmak?

- 7’nci günde oturtmak zorundaydım. Set başlamadan 5 gün önce oraya gittik. Biraz çarşı pazarda sohbet ettik. 2 gün de sette geçti. Setin 3’üncü gününde “Güzel oldu” dedim.

◊ Çekimler ne kadar sürdü?

- Yaklaşık 1 ay. 1 ayın sonunda fıstık gibi bir filmimiz oldu.

İÇİNDE HİNLİK OLMAYAN HER ŞEY HOŞUMA GİDİYOR

◊ Postacı Osman’ı canlandırıyorsunuz. Yüksel Aksu’nun babası aynı zamanda. Role nasıl hazırlandınız?

- Osman Amca’yla çok bir araya gelemedik. Onu sadece filmin sonunda görme şansım oldu. Ama Osman Amca’nın hâletiruhiyesini ve enerjisini Yüksel Hoca oğlu olarak bana o kadar güzel aktardı ki, onun yönlendirmeleriyle karakteri çok kısa zamanda yakaladım. Kendimden kattığım şeyler de oldu ama önemli olan orada Osman’ı yansıtmaktı. Hocanın kılavuzluğu büyük konfor sağladı.

◊ Osman Aksu’nun hayatında sizi en etkileyen neydi?

- Tam bir Anadolu adamı, o benim çok hoşuma gitti. Gerçekten saf, her şeyini safça yaşıyor; özellikle aşkını. Arkadaşlıkları da safça, ilişkileri de safça. İçinde hinlik olmayan her şey benim hoşuma gidiyor.

◊ Günümüzde özlenen duygular, değil mi?

- Öyle. İnsanlar birbirinin yüzüne kötü şeyler söylemek için sıraya girmiş gibi, bu beni çok üzüyor.

İMKÂNSIZ AŞKA İNANIRIM AMA BAŞIMA GELMEDİ

◊ Filmde Osman’ın imkânsız aşkı için mücadelesini anlatıyorsunuz. Siz imkânsız aşka inanır mısınız?

- İnanırım, tabii ki imkânsız aşk vardır.

◊ Sizin başınıza geldi mi?

- Benim başıma gelmedi ama birtakım çıkarımlarda bulunuyor insan. Çünkü dünya üzerinde bir sürü imkânsız aşk hikâyesi var. Hatta bazıları çok destansı ya da masalsı. Oralardan yola çıkarsan evet, imkânsız aşk var ama aşkı güzel yapan şey zaten tek kişinin yaşıyor olması.

◊ Birliktelik olunca aşk bitiyor mu yani?

- Hayır, bir kişi aşkı ne kadar yoğun yaşıyorsa, o duyguyu tam anlamıyla yaşıyor demektir. Önemli olan şey karşıdakinin bunu görmesi değil. Duygu, yaşadığı kişide aslında kendini gösteren bir şey. Karşılık beklemiyor. Ama tabii ki bir ilişki yaşanacaksa, karşılıklı aşk olması paha biçilemez bir şey.

BEN DE ZAMANINDA MEKTUP YAZDIM

◊ Siz hiç birine mektup yazdınız mı?

- Evet, mektup yazdım.

◊ İlk kime yazdınız?

- Sanırım öğretmenime yazmıştım. Tam hatırlamıyorum.

◊ Peki aşk mektubu yazdınız mı?

- Yok. Ortaokulda, lisede filan belki küçük küçük notlar şeklinde yazmış olabilirim ama profesyonel bir aşk mektubuna hiç girişmedim. Osman hariç! (Gülüyor)

◊ Film için “Hıkkıdık Tuttu Beni” türküsünü söylediniz. Stüdyo görüntülerinizden türküyü seslendirirken keyif aldığınız çok belliydi...

- O enerjiyi Özay Gönlüm’den aldım. Kendisi Türkiye’nin sayılı sanatçılarından biri. O yörenin şivesini ve müziklerini bize aktarmak konusunda çok başarılıydı, onu sürekli anmamız lazım. Onun dışında türkünün kendi enerjisi de çok güzeldi. Söylemek çok keyifli oldu.

◊ Siz aynı zamanda bağlama da çalıyorsunuz...

- Benim çoğu müzik aletiyle aram iyi. Film müzikleri de yaptığım için kendi müzik prodüksiyonumu filan oluşturuyorum.

MÜZİK YETENEĞİM GENLERLE ALAKALI

◊ Müzik yeteneğiniz nereden geliyor?

- Muhtemelen genlerle alakalı. Benim ablam etnik müzik bilimcisi. Kardeşim çok iyi blues gitar çalıyor. Ben de nasiplenmişim.

◊ Müzikle ilgili herhangi bir proje var mı aklınızda?

- Zaten profesyonel anlamda yapıyorum. Kendi projelerimin müziklerini yapıyorum. Mesela “Anka” filmimin müzikleri benimdi, “Çırak” diye bir iş yapmıştık onun müzikleri de benimdi. Arada kendi single’larımı çıkarıyorum ama bunların içinde vokal olmuyor genelde. Ben daha çok işin sinematik tarafındayım. Besleyici duyguyu barındıran müzikleri yapmayı seviyorum.

◊ Evde çalıp söyler misiniz?

- Çok fazla söylemiyorum. Müzik stüdyom evde olduğu için projelere müzik yapmaya başladığımda ancak yapıyorum. Bazen oğlum Ozan Ali ile bir şeyler yapıyoruz.

◊ Ozan Ali’nin müziğe ilgisi var mı?

- Onun ritimle arası çok iyi. Bazen müziğe olan yatkınlığını ölçmeye çalışıyorum. Ben ritim veriyorum, bana karşılığını veriyor. Bu yeteneği olduğu anlamına geliyor. Şu sıralar oğlumun vurmalı enstrümanlar ilgisini çekiyor.

KARS’TA GEÇEN ÇOCUKLUĞUMU ÖZLÜYORUM

◊ Geçenlerde memleketiniz Kars’ta çekilen çocukluk fotoğraflarınızı paylaştınız. O yıllardan en çok neyi özlüyorsunuz?

- Çocukluğumun tamamını özlüyorum. Herkesin memleketi kendine güzeldir. Benim de çocukluğumun geçtiği, doğup büyüdüğüm yerler benim için çok özel. Kökenlerini çok seven bir insanım. Geçmişlerinde çok büyük şeyler başarmış topluluklar. Onlara karşı bu yüzden ayrı bir sorumluluğum var. Kökenlerimi anlatabileceğim projeler yapmaya çalışıyorum. Önceki kuşakların benim bugüne gelmeme yardımcı olacak adımlar atmaları benim için çok kıymetli. İşte o yüzden onların değerini hiçbir zaman aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum.

‘UZAK ŞEHİR’İN RÜZGÂRI MÜTHİŞ

◊ Popülaritenizin en yüksek noktada olduğu dönemde misiniz?

- Ben öyle düşünmüyorum. Olgunlaştıkça her şey daha farklı bir yere gidiyor. Bazen “Galiba bundan daha iyi bir karakter gelmeyecek” diyorsun, geliyor. Doğru adımları atmak gerekiyor.

◊ “Uzak Şehir” bambaşka bir rüzgâr oldu sanki...

- “Uzak Şehir”in rüzgârını tartışmam zaten. Rüzgârı müthiş, çok sevilen bir dizi oldu. Baştan sona çok iyi tasarlanmış bir iş.

BEN ÜNLÜ DEĞİLİM OYUNCUYUM

◊ Peki ya bu popülarite üzerinizde baskı hissettiriyor mu?

- Ben ünlü biri değilim, ben oyuncuyum. Çok fazla kişi tarafından izlenen bir projede oyunculuğu icra ederken, size olan ilgi de artıyor. Sokakta karşılaştığınız insanların “Sizi beğenerek takip ediyoruz” demeleri işinizi layıkıyla yaptığınız anlamına geliyor. Bu da çok güzel bir duygu.

◊ “Uzak Şehir” sizce dönüm noktanız mı?

- Herkesin bir kırılma noktası var hayatında. Benimki çok daha öncesinde başlıyor. Belki “Kuzey Güney”de, belki “Kırık Kanatlar”da... “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” çok ayrı bir yere götürdü. Adım adım gitti aslında. Kariyer olarak düşünürsek böyle gökten zembille indirilmiş derler ya, benimki öyle olmadı. Bazı insanlar hazır olmadan o konuma geldiklerinde zorluk yaşayabiliyor. Benim ilk projemde repliğim bile yoktu. Yavaş yavaş oldu. Bunlar derinlemesine incelenmesi gereken konular aslında.

ÇOK ŞÜKÜR HAYATIMDA BUKET VAR

◊ Cihan tüm ailenin yükünü alan biri. Siz kendi aile hayatınızda öyle misiniz?

- Eşim Buket, şu an oğlumuzla daha fazla vakit geçiriyor, daha çok sorumluluk alıyor benim şehir dışında olmamdan dolayı. Çok şükür hayatımda Buket var. Ben de işten vakit buldukça zamanımı onlara ayırıyorum. Şu an adil bir dağılım var gibi görünüyor. Buket benden daha işkolik. Hangimizin işi yoğunsa diğer taraf biraz daha üstleniyor sorumluluğu.

BİZİM EKİPTE ANLAŞAMAYAN KİMSE YOK

◊ “Uzak Şehir” bittiğinde en çok neyi özleyeceksiniz?

- Ekibi. Oyuncular çok kaliteli, yönetmenlerimiz, senaristlerimiz, yapım ekibimiz de öyle. Mardin’de yaşamaya başlayıp sosyal hayatı İstanbul’da bırakınca, ekip arkadaşlarından başka bir sosyal iletişim alternatifin kalmıyor. Şükür ki iyi insanlar bir araya geldi. İletişimimiz uzun süre kopmaz gibi geliyor. Çok şükür bizim ekipte anlaşamayan kimse yok. Başarıyı katlayan şey de bu bence.

◊ Oğlunuz Mardin’de mi okuyor?

- Biz onu çok düşündük. Buket’le de oturduk konuştuk. En doğrusunun başladığı okula devam etmesi olduğuna karar verdik. Ben sadece bu sene her hafta gidip gelmeye çalışıyorum. Az önce konuştuk ya, herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ ÇILGINLIĞI ANLAMIYORUM

◊ Hem “Uzak Şehir”e hem de size inanılmaz bir ilgi var. Sosyal medyada nasıl mesajlar aldığınızı düşünemiyorum!



- Sosyal medyadaki çılgınlığı gerçekten anlamış değilim. Bazı insanlar ağızlarına geleni söyleyebileceklerini zannediyorlar, bu çok acı bir durum. Bazıları diziyle gerçeği ayırt edemiyor.

FİLMDE YEŞİLÇAM ESİNTİSİ VAR

◊ Sizce seyirci “Bak Postacı Geliyor”u neden izlemeli?



- Uzun zamandır Türkiye’de yakalanmayan sıcaklığı barındıran filmlerden biri. Hafif bir Yeşilçam esintisi var. Muğla’nın sıcak insanları var, aşkın saflığı, sıcaklığı var...

EVDE FAZLA EĞLENCELİ OLABİLİYORUM

◊ Evde nasıl bir eşsiniz? Mutfağa girer yemek yapar mısınız mesela?

- Tabii, bazen yapıyorum. Bazen fazla eğlenceli olabiliyorum evde.

◊ Ailece en çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?

- Aklımıza ne geliyorsa. Bazen Ozan Ali’yi ormana götürüyorum, bazen yelkenliyle Yunanistan’a geçmek gibi çılgınca şeyler de yapıyoruz. En son öyle bir tatile çıktık. Gece dönerken güverteye uzandık, yıldızlara baktık. 15 dakikada beş-altı yıldız kaymıştı. Unutulmaz bir andı.