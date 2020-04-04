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Haber Giriş: 04.04.2020 - 22:08,Son Güncelleme:/

Marcel Pohl lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestrde bitirmiştir?

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Marcel Pohl lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestrde bitirmiştir?
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Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Büyük para ödülüne sahip olan soru şu şekilde: Marcel Pohl, genellikle 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için kendisine dava açıp kazanmıştır? İşte, o sorunun yanıtı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Marcel Pohl, genellikle 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için kendisine dava açıp kazanmıştır? sorusunun yanıtı...

SORU:

Marcel Pohl, genellikle 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için kendisine dava açıp kazanmıştır?

A: 1

B: 3

C: 5

D: 7

Doğru cevap: B

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