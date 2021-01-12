Maraşlı’nın ilk bölümünde neler oldu? Maraşlı 1. Bölümünü kaçıranlar için detaylar

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı’nın öyküsü başladı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi çeken Maraşlı'nın 1. bölümündeki sahneler ve diyaloglar sosyal medyaya da konu oldu. Dizinin ilk bölümünü kaçıranlar için Maraşlı 1. bölümü online platformda yayınlandı. İşte Maraşlı’nın ilk bölümünde yaşananlar ve 1. bölümün tamamı.

MARAŞLI 1. BÖLÜM İZLE

MARAŞLI İLK BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır.