Maraşlı final mi yapacak? İddialara yönelik son gelişmeler
Maraşlı final gündemi ile araştırılıyor. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı dizi hakkında son haftalarda çıkan final gündemi, TV 100 yazarı Birsen Altuntaş tarafından ele alındı. Peki, Maraşlı final mi yapacak? İşte, Maraşlı dizisinin son durumu hakkında detaylı bilgiler
Maraşlı dizisi final iddiaları ile izleyicisini üzdü. Yayın hayatına 11 Ocak'ta başlayan Maraşlı dizisinin final bölümü ile yayın hayatına son vereceği iddia edildi.
MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU
Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır. Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz ‘Maraşlı’, Alina Boz ise ‘Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı’nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.