Maraşlı final bölümünde Mehmet öldü mü? İşte Maraşlı 26. son bölümde yaşananlar

Maraşlı 26. bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 13 Temmuz Salı akşamı sevenleri ile buluşan Maraşlı heyecan dolu bir finalle izleyenlere veda etti. Dizinin final bölümünde Maraşlı'nın ölüp ölmeyeceği merak dolu anlara neden oldu. Maraşlı'nın yalan makinesine bağlanması dikkat çekerken Mahur ve Maraşlı'nın mutlu sonu gecenin en çok konuşulan sahnesinden oldu. Maraşlı finali 26. bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MARAŞLI FİNAL BÖLÜMÜ İZLEME EKRANI

MARAŞLI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.

Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir? Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?

Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

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