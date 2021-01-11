Maraşlı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Maraşlı oyuncu kadrosu
Maraşlı dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Maraşlı dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak olan dizide Maraşlı karakterine Burak Deniz, Mahur karakterine Alina Boz hayat veriyor. İşte dizinin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
Maraşlı izleyicileri dizinin oyuncuları ve konusunu merak ediyorlar. Pazartesi akşamları yayınlanacak olan dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün üstleniyor. Maraşlı dizisi oyuncuları arasında Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten gibi isimler bulunuyor.
MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI
Maraşlı dizisi oyuncuları arasında, Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik yer alıyor.
Burak Deniz – Maraşlı
Alina Boz – Mahur
Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel
Saygın Saygın Soysal – Savaş
Serhat Kılıç – Necati
Cemil Büyükdöğerli – İlhan
Rojda Demirer – Firuzan
Melis İşiten – Dilşad
Cihan Yenici – Ozan
MARAŞLI DİZİSİ KONUSU
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…
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