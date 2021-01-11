MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMaraşlı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Maraşlı oyuncu kadrosu
GeriTelevizyon Maraşlı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Maraşlı oyuncu kadrosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Maraşlı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Maraşlı oyuncu kadrosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maraşlı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Maraşlı oyuncu kadrosu
Abone Olgoogle-news

Maraşlı dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Maraşlı dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak olan dizide Maraşlı karakterine Burak Deniz, Mahur karakterine Alina Boz hayat veriyor. İşte dizinin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

Maraşlı izleyicileri dizinin oyuncuları ve konusunu merak ediyorlar. Pazartesi akşamları yayınlanacak olan dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün üstleniyor. Maraşlı dizisi oyuncuları arasında Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten gibi isimler bulunuyor.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Maraşlı dizisi oyuncuları arasında, Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik yer alıyor.

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Maraşlı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Maraşlı oyuncu kadrosu

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle