Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Maraşlı dizisinin yayın tarihi için geri sayım başladı. Zerda, Aliye, Binbir Gece gibi dizilere imzasını atan Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Maraşlı dizisinin ilk tanıtım fragmanında, "Cennetin kapısında sandım kendimi; içeri gireyim dedim. Meğerse cehenneme girmişim..." repliği dikkat çekti.

MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Maraşlı dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ilk bölüm tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Deniz ile Alina Boz’un başrolleri paylaşacağı ‘Maraşlı’yı Kudret Sabancı (Zerda, Aliye, Binbir Gece) yönetiyor, Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz, Yarım Kalan Aşklar) yazıyor. Kadroda ayrıca Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Neslihan Acar ve Cemil Büyükdöğerli var.

İLK TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Maraşlı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. İşte tanıtım fragmanından görüntüler...