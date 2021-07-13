Maraşlı dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor?

Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan Maraşlı kısa bir süre önce yayın gününde değişikliğe giderek salı günleri yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin finali için düğmeye basıldı. Maraşlı dizisi 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Arda Sarıgün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Saygın Soysal, Rojda Demirer, Melis İşiten, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik, Hakan Boyav gibi isimler yer alıyor.

MARAŞLI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir.Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir?Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar.Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir.Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır.Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

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