Maraşlı 6. son bölümde Savaş'tan büyük oyun... İşte Maraşlı son bölüm ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler

Maraşlı 6. bölümü ile 15 Şubat Pazartesi akşamı Atv ekranlarında diziseverler ile buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Savaş, Mahur’u kaçırarak, zindan gibi bir odaya kapattı. Mahur, Maraşlı’nın öldüğünü düşünürken; Türel Ailesi’ni ve Ozan’ın hayatlarını değiştirecek sürpriz ekranlara gelen diğer gelişmelerden oldu. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünü full HD izleyebilirsiniz.

MARAŞLI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Mahur’u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur’a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı’nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur’u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek?

Savaş, Aziz’den; Mahur’un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı’yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı’yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz’den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı’nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak?

Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan’ı da tehdit eder. Savaş, Ozan’a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi’ni ve Ozan’ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir.

Mahur, arkadaşı Betül’ün düzenleyeceği kermese Zeliş’i de davet eder. Bu davet Maraşlı’ya tehlikeli gelir ama Mahur’u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş’in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı’yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur’u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz ‘Maraşlı’, Alina Boz ise ‘Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı’nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.