Manken Aslı Baş kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Aslı Baş'ın ailesi Paylaş Benimle'ye konuk oldu

Türk manken ve model Aslı Baş, 1978 yılında dünyaya geldi. 13 yaşında Antalya'da bulunan Esline Ajans tarafından keşfedilen Aslı Baş katıldığı birçok yarışmada dereceler kazandı. 2003'te Antalya'da düzenlenen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler kraliçesi seçilen Aslı Baş tatil için gittiği Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'e ait kaldığı tatil köyünde balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya'da defnedildi.



Bodrum ilçesi Yalıkavak beldesinde, 2003 yılı Miss Model Of The World kraliçesi Aslı Baş (32) Clup Flipper Tatil Köyü içinde bulunan turizmci Ahmet Bayer’e ait villanın 7.5 metre yüksekliğindeki balkonundan 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınları, Baş’ın balkondan atıldığını ileri sürüp şikâyetçi oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, karar 2020 yılında verildi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Hakan Bayer'e 'kasten öldürme', Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner'e 'yalan tanıklık', Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı verildi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bu sanıklarla ilgili verilen beraat kararlarını istinafa taşıdı.



ASLI BAŞ'IN ÖLÜMÜ AŞAĞI ATMA SONUCU GERÇEKLEŞTİ



Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Savcılığın istinaf başvurusunda kararların usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, cinayetle ilgili çelişkiler 5 maddede sıralandı. Başvuruda en dikkat çeken kısım Hakan Bayer'le ilgili olan bölüm oldu. Başvuruda, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan iki ayrı rapor ve ODTÜ Fizik Bölümü'nde görevli öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin düzenlediği heyet raporunda yapılan tespitler aktarıldı.

KAMERA KAYITLARI SIRT ÜSTÜ DÜŞÜŞÜ GÖSTERİYOR



Aslı Baş'ın düştüğü noktaya başka kişi veya kişiler tarafından 'Aşağı bırakma veya atma' sonucu düştüğü tespitleri hatırlatıldı. Baş'ın, sırt üstü düştüğünü gösteren kamera kayıtları ve intihar eğilimi olmamasıyla ilgili tespitler de başvuruda vurgulandı.

İNTİHAR DEĞİL CİNAYET



Yaşananların tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, olayın intihar olmayıp 'aşağı bırakma veya atma' sonucu ölüm olduğu sabit olduğunun altı çizildi. İstinaf başvurusuna göre, Ahmet ve Hakan Bayer'in savunmaları ile tanıklar Beyhan, Nilgün ve Melis'in beyanları sanık Hakan Bayer'i suçtan kurtarmaya yönelik bulundu.

