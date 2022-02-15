Mandıra Filozofu konusu ve oyuncuları: Mandıra Filozofu nerede, hangi yıl çekildi?

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Sinama severlerden tam not alan Mandıra Filozofu hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Mandıra Filozofu hangi yıl, nerede çekildi? İşte Mandıra Filozofu oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme Köyü’nün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali, burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir iş adamıdır ve yeni projesi için Çökertme Köyü’ne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp, yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

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MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini de üstlenen Müfit Can Saçıntı aynı zamanda başrollerden birini canlandırıyor. Bunun yanı sıra başarılı oyuncular Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu ve Begüm Öner filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yapımı Mandıra Filozofu'nun çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleştirilmişti. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel rol alıyor.