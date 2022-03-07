Mandıra Filozofu İstanbul konusu nedir, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu İstanbul televizyonda!

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Sevilen yerli komedi filmlerinden olan Mandıra Filozofu'nun devam serisi olan Mandıra Filozofu İstanbul ekranlara geliyor. 2015 yapımı filmin yönetmenliğini başrolünde de yer alan başarılı isim Müfit Can Saçinti yapıyor. İşte, Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları ve konusu...

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Bodrum’un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde 'bir lokma bir hırka' düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehre gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.

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MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL OYUNCULARI

Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları arasında; Müfit Can Saçinti, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir, Birol Güven, Alper Düzen, Uğur Alibaşoğlu, Abdullah Şahin yer alıyor.