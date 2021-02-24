Malhun Hatun kimdir? Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un çocukları var mı? İşte tarihte Malhun Hatun’un hayatı
Malhun Hatun'un hayatı popüler dizi Kuruluş Osman ile beraber izleyenler tarafından merak konusu oldu. Osman Gazi’nin eşi olan Malhun Hatun Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılıyor. Kuruluş Osman'da başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayat verdiği Malhun Hatun, 2. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin annesi olarak tarihte yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir ve kaç çocuğu var? İşte, tarihi bilgilerle Malhun Hatun'un hayatıyla ilgili merak edilenler.
Kuruluş Osman Malhun Hatun dikkatleri üzerine topluyor. Osman Bey'in dizide Malhun Hatun ile tanışması Malhun Hatun'un çocukları konusunda izleyenleri meraklandırdı. Tarihi kaynaklara göre, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olan Malhun Hatun'un kendi adına yapılmış bir türbesi bulunuyor.
MALHUN HATUN KİMDİR?
Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.
Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir
Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY’UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2019- | Şampiyon | Dr. Suna
2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya
2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak
2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine
2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra
2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay
2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu
2009 | Bahar Dalları | Bahar Ziyadegil
2008-2009 | Kayıp Prenses | Defne
2008 | Miras | İrem
2008 | Gazi | Leyla/Aslı
2007 | Yersiz Yurtsuz | Hazal Şanoğulları
2006 | Ah İstanbul | Ahu
2006 | Yağmurdan Sonra | Işık Karuzo
2005 | Aşk Oyunu | Gülşen/Ayşen