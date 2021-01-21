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Televizyon
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Malhun Hatun kimdir? Kuruuş Osman son bölümü ardından merak konusu oldu

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Malhun Hatun kimdir? Kuruuş Osman son bölümü ardından merak konusu oldu
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Kuruuş Osman son bölümü ardından Malhun Hatun bir kez daha gündeme geldi. . Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. İşte Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun hakkında bilgiler...

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir

Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

 

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