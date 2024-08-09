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Malefiz (Maleficent) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Malefiz ne zaman çekildi?

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#Malefiz (Maleficent)#Malefiz Filmi Konusu#Angelina Jolie
Malefiz (Maleficent) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Malefiz ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 17:56

Malefiz, Uyuyan Güzel filminin hikayesini kötü peri Malefiz'in gözünden anlatan bir versiyonu. Bu yeni uyarlamada esas kötü karakter Malefiz değil, Prenses Aurora'nın babası Kral Stefan'dır. Robert Stromberg tarafından yönetilen fantastik türdeki yapımın çekimleri 2012 yılında gerçekleştirildi. Angelina Jolie'nin Malefiz'e hayat verdiği film 2014 yılında vizyona girdi. Peki Malefiz (Maleficent) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Malefiz, bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Ana çekimler Haziran ve Ekim 2012 arasında gerçekleştirilen film, 2014 yılında da gösterime girdi. Film eleştirmenlerinden farklı yorumlar alan Malefiz'de Jolie'nin performansı, kostümleri, görsel efektleri büyük beğeni topladı. İşte Malefiz (Maleficent) hikayesi ve oyuncu kadrosu...

MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır. Ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar... Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur. Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.

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MALEFİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Angelina Jolie
Elle Fanning
Sharlto Copley
Sam Riley
Lesley Manville
Imelda Staunton

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#Malefiz (Maleficent)#Malefiz Filmi Konusu#Angelina Jolie

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