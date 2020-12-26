Maksut Aşkar kimdir, nereli? Şef Maksut Aşkar MasterChef’e geliyor

Maksut Aşkar’ın biyografisi araştırılan konular arasında yerini aldı. Ünlü şef bu akşam MasterChef’e konuk olacak. 1976 İskenderun doğumlu olan Aşkar, Türkiye’yi 30 ayrı yurtdışı etkinliğinde temsil etmiştir. Mahmut Aşkar tasarladığı lezzetleri sergilerle örtüştürdü, karma sergilere dahil oldu ve solo sergiler açtı.

MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

1976 İskenderun doğumlu olan Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik okuduğu 9 sene içinde, profesyonel bir yönetici olmak için mutfak eğitimi de aldı. Okul hayatı boyunca Q jazz club, emporio armani cafe gibi işletmelerde çalıştı. Mezun olduğunda ise Nupera adlı çok mekanlı yiyecek içecek işletmesinde yöneticilik yaptı. Nupera’dan sonra, Hillside City Club’larda kendi işletmesinin yöneticiliğini yaptı. Maksut Aşkar, çalıştığı bu süre içinde lezzet tasarlama tutkusunu farklı projeler ile ifade etmeye çalıştı. Tasarladığı lezzetleri sergilerle örtüştürdü, karma sergilere dahil oldu ve solo sergiler açtı. Lezzetin tüm duyulara ifade ettiğini savundu. Bu ifade biçimi, yaptığı işlere yansıdı. Birçok önemli marka için lezzet danışmanlığı ve tasarım etkinlikler yaptı. Hillside Beach Club Fethiye, Sofa Otel, Bodrum Maçakızı Otel’e ve başka birçok işletmeye lezzetler tasarlayarak danışmanlıklarını yaptı. Son 6 senesini hayallerinin peşinden koşarak geçiren Maksut Aşkar, önce 2007- 2009 yılları arasında Multi, sonra da 2009-2012 yılları arasında LilBitz adında iki restoranla mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı. Deneyimlerini, Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde dersler vererek, kendisi gibi hayallerinin peşinden koşan gençlerle paylaşıyor.

Şef ve işletmeci olarak görev aldığı “Sekizİstanbul” adlı restoranın ardından Salt Galata’da açtığı mekanı "Neolokal" ile Türk yemeklerine modern dokunuşlarla kendi sanatsal, minimal ve modern yorumunu kattığı muhteşem lezzetler sunuyor. Bir yandan da 24Kitchen'da yayınlanan ve Türk mutfağını modern haliyle dünyaya tanıtan “Lezzet Sanatı” ve " "Neolokal" programlarıyla TV izleyicisiyle buluşturdu.