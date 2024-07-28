Makedonya’da Türkleri çok seviyorlar

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◊ 27 Haziran’da sete çıktınız. Makedonya günleriniz nasıl geçiyor?

- Gülsim Ali: Güzel başladık. Önce korkuyorduk çünkü burası için çok sıcak dediler. Ama hava bizden yanaydı.

- Görkem Sevindik: Heyecanla geldik buraya. Yeni bir ülke, yeni insanlar, yeni bir iş… Sette de çok güzel bir kaynaşma oldu. Oyuncular zaten çok iyi. Yönetmenimiz Serkan Özarslan’ın eli işin çok üstünde.

- Emir Benderlioğlu: Annem Üsküplü, anneannem ise Boşnak. Bu iş gelince gerçekten tüylerim diken diken oldu. Hikaye de çok özel ve hassas bir dönemi anlatıyor. Ailemin de bir parçası olan dönem.

◊ Film gerçek bir hikayeden mi esinlenildi?

- Emir Benderlioğlu: Tamamen gerçek olan bir şeyi alıp onun içinden karakterler çıkarmış. Belki bizim işlediğimiz olaylar birebir gerçek olmayabilir. Ama benzeri olaylar yaşandı.

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◊ Daha önce gelmiş miydiniz buraya?

- Gülsim Ali: Benim ilk dizim burada çekildi. Adı “Son Yaz Balkanlar”dı. 12 yıl geçti üstünden. Başka şehirde kalmıştık o zaman ama Makedonya değil de ben değişmişim. Sanırım bir olgunluk gelmiş. Sanki çocuk Gülsim, kadın Gülsim olmuş gibi hissediyorum.

- Görkem Sevindik: Yıllar önce gelmiştim. Ama çok hatırlamıyorum.

- Emir Benderlioğlu: 45 yaşındayım, Üsküp’e gelememek içimde bir ukdeydi. İlk kez bu projeyle geldim. Geldiğim ilk günden beri burada değişik duygular içindeyim. 50’li yıllarda çok zor şartlarda Türkiye’ye göç etmiş insanlar var. Ciddi bir duygusal atmosfer yaşadım. Bu güzel senaryo ve oynadığım karakterle ilgili olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

◊ Önceden tanışıyor muydunuz?

- Görkem Sevindik: Gülsim ile daha önce bir projede karşılaştık. Ufak bir sohbet etme imkanımız oldu. Genel olarak hepimiz burada tanıştık.

BALKANLARDA YAŞAYAN TÜRKLERİN HİKAYESİ



◊ Bu işte sizi etkileyen ne oldu?

- Görkem Sevindik: Senaryoyu okuduğum zaman Balkanlarda yaşayan Türklerin hikayesi beni çok etkiledi. Ben oyunculuğu çok seviyorum ve farklı karakterleri denemeyi çok istiyorum. Burada da çok başka bir şey gördüm.

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- Gülsim Ali: Oynadığım karakteri çok sevdim. Çünkü doğup büyüdüğüm yerlerle alakalı bir karakter. Bulgaristanlıyım aslında Türk’üz. Burada çok fazla Türk ve Türk lokantaları var. Belki de bu film sayesinde bunu fark edecek olmaları beni çok mutlu edecek. Zamanında büyüklerimizin ne çileler çektiğini de filmde anlatacağız.

◊ O zaman canlandırdığınız karakterleri sizden dinleyelim...

- Gülsim Ali: Ben Elena’yı oynuyorum. Filmde doğduğum yıla geri dönüyoruz, 1995’lere. Bulgaristan’da bir çocukluk arkadaşım var, sanki Elena’da onu görüyorum. Müslümanlara değer veriyor, hayatlarına saygı duyuyor.

- Emir Benderlioğlu: Karakterimin adı Murat. Ana karakteri koruyan kollayan, gözeten biri. Hem Salih karakterine abilik yapıyor hem de onu çok seviyor.

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- Görkem Sevindik: Salih karakteri çok küçük yaşta üstüne sorumluluklar yüklenen, aslında çok naif, dingin bir adam. Bir de Elena’ya olan aşkı var.

◊ Siz de Salih karakteri gibi sakin ve dingin misinizdir Görkem Bey?

- Görkem Sevindik: Yaş ilerledikçe daha da sakinlik üstüme çöktü. Daha deli doluyduk, bazı olayları düşünmeden tepki veriyorduk. Şimdiki Görkem, biraz daha sakin.

ADANA’DAKİ MİSAFİRPERVERLİĞİ BURADA GÖRDÜK

◊ Makedonya’da sizi nasıl karşıladılar?

- Görkem Sevindik: Çok güzel karşıladılar. Zaten Türkleri çok seviyorlar. Burada da çok Türk olduğu için evimizde gibiyiz. Benim oynadığım birkaç proje burada izlenmiş ve çok ciddi anlamda hayranları var. Beni de tanıyorlar. Adanalıyım ve Adana’daki misafirperverliği Makedonya’da gördüm. Gittiğim mekanlarda benden para almıyorlar. Mahcup oluyorum ama bir taraftan da onları anlıyorum çünkü ben de o yapıda biriyim.

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- Emir Benderlioğlu: Burada bizi çok seviyorlar. Aynı İstanbul’daki gibi alışveriş merkezlerine gittiğimde insanlar fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul’daki gibi tanınıyoruz. Tarihimizden gelen çok önemli bağlarımız var. O bağların hayatta kaldığını düşünüyorum.

GEÇMİŞTE YAŞADIKLARIMIZ BİZİ GELECEĞE TAŞIR

◊ Filmin sloganı “Gelecek bazen geçmişte saklıdır”. Geçmişten günümüze sizde iz bırakan olay var mı?

- Gülsim Ali: “Geldiğin yeri unutmaman lazım” derler. Benim unutmam imkansız. İstanbul’a 16 yaşımda gelip de oyunculuğa adım atmam, tek başıma ayaklarımın üzerinde durup bu noktaya kadar gelmem bence hayatıma iz bıraktı.

- Görkem Sevindik: Geçmişte yaşadıklarımız belki bizi geleceğe taşıyacaktır. Geçmiş bana biraz tecrübeyi anımsatıyor. Tecrübelerimizle de var olduğumuzu düşünüyorum.

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- Emir Benderlioğlu: Filmin bu cümlesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı insanların hafızası olduğu gibi bence toplumların da hafızası var. Millet olarak hafızamızı korumalıyız ki geleceğimizi rahat bir şekilde inşa edelim.

GÜLSİM ALİ

HER DÖNEMİ YAŞAMIŞ GİBİYİM!

◊ Üst üste çok fazla dönem işinde oynadınız. Aslında bu film de bir dönem işi. Bu bilinçli bir tercih mi?

- Gülsim Ali: Evet, projelerim dönem işi ağırlıklı oldu. Her dönemi görmüş, yaşamış gibi hissediyorum! Bence beni dönem kadını olarak bellediler. Ama artık farklı projelerle de ön plana çıkmak istiyorum.

◊ Kardeşiniz Kemal de bu filmde rol almış. Hikayesi nedir sürecin?

- Gülsim Ali: Kardeşim küçük bir sahnede oynadı. İlk deneyimi. Merakı çok var oyunculuğa, ders de aldı. Birlikte sahnemiz olmadı ama onun için de heyecanlıyım. Sanki çocuğumu izliyormuşum gibi oldu. Benim ilk işim Makedonya’da çekildi, onun da...

GÖRKEM SEVİNDİK

EŞİMLE AYRILDIK AMA İYİ ARKADAŞIZ

◊ Kariyerinize baktığında hak ettiğiniz noktada mısınız?



- Görkem Sevindik: Bilmiyorum. İyi işlerde yer almak, işimle anılmak istiyorum. Şu an işimle anıldığımı duyuyorum biraz biraz. Bundan inanılmaz hoşnut oluyorum. Çok iyi işlerde yer alıp o işlerin hakkını verebilmek, her evin bir evladı olabilmek istiyorum.



◊ Eşiniz Kübra Siyahdemir ile boşandınız ama bir araya geliyor musunuz?



- Görkem Sevindik: Tabii ki biz çok iyi arkadaşız. İki medeni insanız ve çocuğumuz var. O çocuk için, bir araya geleceğiz. Hatta onlar da buradaydı, Makedonya’ya geldiler. Çok güzel zaman geçirdik. Hayatımıza böyle devam edeceğiz. Sonuçta iyi ayrıldık.

EMİR BENDERLİOĞLU

İKİ SET ARASINDA ÜLKE DEĞİŞTİRİYORUM

◊ Bir yandan Kanal D’de “Yalan” dizisindeki başrolünüz devam ediyor. Dizi temposuyla beraber yurtdışında film çekmeyi nasıl başarıyorsunuz?

- Emir Benderlioğlu: Allah yardım ediyor. Siz eğer iyi niyetliyseniz gerçekten hayat size yardımcı oluyor. Ben çok çalışıyorum her rolüme. Tempoyu kısaca anlatacak olursam, İstanbul’da “Yalan” setinde çalışıyorum. Akşam uçağa binip geliyorum. Havaalanından alınıyorum, buradaki sete geliyorum. Sonra tekrar havaalanına gidip ülke değiştiriyorum. İki tarafta da beni yetiştirmek için set çalışanları ellerinden geleni yaptılar.

◊ Dışarıdan sert görünüyorsunuz ama hiç öyle değilsiniz.

- Emir Benderlioğlu: Teşekkür ederim beni asla öyle değilim demek zorunda bırakmadığınız için! Oynadığım roller özel hayattaki Emir’le çok farklı. Özellikle de farklı seçmeye çalışıyorum.