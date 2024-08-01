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Mahsun Kırmızıgül: Dizi geliyor sahne azalıyor

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#Mahsun Kırmızıgül#Güzel Atlar Diyarı#Kanal D
Mahsun Kırmızıgül: Dizi geliyor sahne azalıyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 08:51

Mahsun Kırmızıgül önceki akşam Etiler’de bir dönerciden çıkarken görüntülendi.

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Kanal D için “Güzel Atlar Diyarı” adında bir dizi çekmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, çekimlere ağustos sonunda başlayacağını açıkladı. Sanatçı, “Cuma günü Bodrum’da, cumartesi Çeşme’de sahnem var. Diziden dolayı sahneleri azalttık. İnsanlar her gün sahneye çıkayım istiyor ama diziye yöneldik” dedi.

Mahsun Kırmızıgül, İzmir’de ücretsiz halk konseri vermeye hazırlandığını da söyledi. Ünlü sanatçı, “18 yıl sonra ilk kez İzmir’de ücretsiz halk konserine çıkacağım. Bundan sonra fırsat oldukça halk konserleri vereceğim” diye
konuştu.

35 kadını birbirine düşürürüm

2002 yılında verdiği bir röportajda, çevresinde kendisine ilgi gösteren çok kadın olduğunu anlatırken “İstesem 35 kadını birbirine düşürürüm” diyen Mahsun Kırmızıgül, muhabirler bu cümlesini hatırlatınca kahkaha attı: “Çok eski zamanlar. Değiştirin abi soruyu!”

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Mahsun Kırmızıgül: Dizi geliyor sahne azalıyor

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#Mahsun Kırmızıgül#Güzel Atlar Diyarı#Kanal D

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