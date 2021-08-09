'Mahrem'ne zaman final yapacak? İşte Mahrem'in final bölümü hakkında bilgi

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana yoğun ilgi gören "Mahrem", FETÖ'nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığını, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiğini detaylarıyla ve tanıkların açık beyanlarıyla anlatıyor.

Toplam 10 bölümden oluşan belgeselin, askeri okullara yerleştirilen öğrencilerin örgüt tarafından takip edilme süreçleri ve yöntemleri örgüt içerisinde faaliyette bulunmuş etkin pişmanlar tarafından aktarılıyor.

Prodüksiyonu 4 ilde, 159 farklı mekanda ve 11 haftada gerçekleştirilen "Mahrem" belgeselinin yönetmenliğini Hamit Çoşkun, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu üstleniyor.

Belgeselin ana karakterlerinden biri olan ve şok mangaları yüzünden Harp Okulu'ndan ayrılmak zorunda kalan Aydın Çopur'un 15 Temmuz darbe kalkışmasının yaşandığı gece Beştepe'de, Jandarma Genel Komutanlığı'nın önünde şehit olması da bu bölümde anlatılıyor. Bölümde Şehit Aydın Çopur'un ailesi ve o gece yaşananların tanığı olan kuzeniyle yapılan özel röportajlar da bu bölümde yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda Emrah Akduman, Birhan Tut, Yalgın Yeter, Faruk Pakiş, Asir Gündoğdu, Ali Öner, Mert Karabulut, Melih Özkaya, Batuhan Sert ve Mert Özbek gibi isimlerin yer aldığı drama belgesel, bu akşam 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

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