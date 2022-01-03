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Mahrem belgeseli konusu nedir? TRT 1 Mahrem belgeseli oyuncuları

#Mahrem#Mahrem Belgeseli#Mahrem Konusu
Mahrem belgeseli konusu nedir TRT 1 Mahrem belgeseli oyuncuları

Mahrem belgeseli yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu’nun ve Gürkan Tanyaş’ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu’nun üstlendiği Mahrem belgeselinin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor. Peki, Mahrem belgeseli konusu nedir? İşte TRT 1 Mahrem belgeseli oyuncuları ve konusu...

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TRT, FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Belgeselde örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veriliyor.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri de yer alıyor.

MAHREM OYUNCULARI

Emrah Akduman

İlter Kapıcı

Melih Özkaya

Birhan Tut

Yalgın Yeter

Faruk Pakiş

Asir Gündoğdu

Ali Öner

Mert Karabulut

Batuhan Sert

Mert Özbek

Şok mangaları ile hayatları karartılan askeri öğrenciler

“Mahrem” belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda, FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan “Şok Mangaları” da yer alıyor.

“Himmettir” diyerek çalınan sınav soruları

Belgeselin ilk tanıtımında FETÖ’nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor.

159 ayrı mekânda çekildi

“Mahrem” belgeselinin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekânda ve 11 haftada gerçekleştirildi. Belgeselde 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı. Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu’nun ve Gürkan Tanyaş’ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu’nun üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor.

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#Mahrem#Mahrem Belgeseli#Mahrem Konusu

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