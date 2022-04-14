Mahkum’da Cemre diziden ayrılıyor mu, öldü mü? Seray Kaya hakkında bilgiler

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Mahkum dizisinde Cemre’nin ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu haline geldi. Mahkum dizisi oyuncuları arasında yer alan Seray Kaya Cemre karakterine hayat veriyor. Yayınlanan fragmanda Cemre’nin görüntüleri akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanında Cemre karanlık bir yerde yürüyor. Aynı anda Barış’ın savcıyı bir çukura attığı görülüyor. Barış silahını savcıya doğrultuyor. Aynı anda Cemre’nin bulunduğu ve Fırat’ın bulunduğu yerden de silah sesi duyuluyor. Bu sesin ardından Cemre’nin yere düştüğü görülüyor.

TV 100’ün haberine göre Mahkum’da Cemre karakterine hayat veren Kaya 17. Bölümde diziden ayrılacak.

SERAY KAYA KİMDİR?

Genç oyuncu Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

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İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterine hayat verdi. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterini canladırdı. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde "Gül" rolünü üslendi. 2017 ve 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakaladı. Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakteriyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Son olarak, 2020'den 2021'e kadar Atv'de Kuruluş Osman dizisinde "Lena Hatun" karakterini canlandırdı.