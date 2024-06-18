Mahalleden Arkadaşlar konusu ve oyuncuları: Mahalleden Arkadaşlar filmi ne zaman çekildi?

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Mahalleden Arkadaşlar filmi 4 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmişti. Film beyazperdede olumlu yorumlar aldı. Şimdi ise film televizyonda izleyicisiyle buluşacak. İşte Mahalleden Arkadaşlar konusu ve oyuncuları...
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR KONUSU NEDİR?
Film 90'lı yıllarda küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. İdolü olarak gördüğü İsmet’in gözüne girip, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birlikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR OYUNCULARI KİMLER?
Nurgül Yeşilçay - İlknur
Alper Kul - Ekrem
Murat Akkoyunlu - Ramazan
Esat Polat Güler - Selçuk
Şahin Kendirci - İsmet
Yılmaz Gruda - Hüsrev
Bartu Mutlu - Mete
Alihan Türkdemir - Yunus
Hüseyin Soysalan - İmam
Emre Bey - Güney
Seyit Nizam Yılmaz - Cemal
Ahmet Kani Yılmaz - Osman
Mustafa Kemal Pehlivan - Turgay
Yalgın Yeter - Serkan
Sadi Celil Cengiz - Erdal
Duygu Karaca - Neslihan
Yağız Köseoğlu - Hüsnü
Semih Arıkan - Hıdır
Murat Cemcir - Cami Cemaati 1
Ahmet Kural - Cami Cemaati 2
Ayhan Taş - Cami Cemaati 3
Burak Satıbol - Cami Cemaati 4
Ali İhsan Varol - Cami Cemaati 5
Barış Yıldız - Cami Cemaati 6
Şinasi Yurtsever - Cami Cemaati 7
Korhan Herduran - Cami Cemaati 8
Emrah Kaman - Cami Cemaati 9
Ali Akdal - Cami Cemaati 10
Alper Kadayıfçı - Cami Cemaati 11
Murat Eken - Dış Ses