Mahalleden Arkadaşlar konusu ve oyuncuları: Mahalleden Arkadaşlar filmi ne zaman çekildi?

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Mahalleden Arkadaşlar filmi 4 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmişti. Film beyazperdede olumlu yorumlar aldı. Şimdi ise film televizyonda izleyicisiyle buluşacak. İşte Mahalleden Arkadaşlar konusu ve oyuncuları...

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR KONUSU NEDİR?

Film 90'lı yıllarda küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. İdolü olarak gördüğü İsmet’in gözüne girip, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birlikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR OYUNCULARI KİMLER?

Nurgül Yeşilçay - İlknur

Alper Kul - Ekrem

Murat Akkoyunlu - Ramazan

Esat Polat Güler - Selçuk

Şahin Kendirci - İsmet

Yılmaz Gruda - Hüsrev

Bartu Mutlu - Mete

Alihan Türkdemir - Yunus

Hüseyin Soysalan - İmam

Emre Bey - Güney

Seyit Nizam Yılmaz - Cemal

Ahmet Kani Yılmaz - Osman

Mustafa Kemal Pehlivan - Turgay

Yalgın Yeter - Serkan

Sadi Celil Cengiz - Erdal

Duygu Karaca - Neslihan

Yağız Köseoğlu - Hüsnü

Semih Arıkan - Hıdır

Murat Cemcir - Cami Cemaati 1

Ahmet Kural - Cami Cemaati 2

Ayhan Taş - Cami Cemaati 3

Burak Satıbol - Cami Cemaati 4

Ali İhsan Varol - Cami Cemaati 5

Barış Yıldız - Cami Cemaati 6

Şinasi Yurtsever - Cami Cemaati 7

Korhan Herduran - Cami Cemaati 8

Emrah Kaman - Cami Cemaati 9

Ali Akdal - Cami Cemaati 10

Alper Kadayıfçı - Cami Cemaati 11

Murat Eken - Dış Ses