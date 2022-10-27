"Mahalleden Arkadaşlar” filmi 4 Kasım’da vizyonda

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TR 40 33 Productions’ın yapımcılığını üstlendiği, çekimleri 2019 yılında tamamlanan ancak pandemi nedeniyle vizyon tarihi 3 yıl ertelenen “Mahalleden Arkadaşlar”, 4 Kasım’da vizyona giriyor. Film için önceki gün Wyndham Grand İstanbul’da basın toplantısı düzenlendi. Yapımcı Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir ile başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Esat Polat Güler ve Şahin Kendirci, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘NURGÜL KİLO ALDI’

Murat Cemcir, “Çok değerli oyuncu arkadaşlarla çalıştık. Bir de kitabı ben çok seviyorum. 1991 yazında geçiyor. Çocukluğuma dönmüş gibi oldum” dedi. Selçuk Aydemir, Yeşilçay’ın oyunculuğuna işaret ederek “Annemi, senden daha iyi, bir tek annem oynayabilirdi Nurgül. Müthiş oynadı, göreceksiniz” diye konuştu.

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Alper Kul çekim sürecinde Nurgül Yeşilçay’ın çok kilo aldığını söyleyerek “kilo vermesi için ara verdikleri” şeklinde bir espri yaptı. Nurgül Yeşilçay şöyle karşılık verdi: “Ama ne güzel kilo aldım. O kadar güzeldi ki o süreç. Çok güzel yedim.”

HARİKA BAKLAVA AÇARIM



“Mahalleden Arkadaşlar” filminde mutfaktaki hünerlerini de sergileyen Nurgül Yeşilçay, sette hamur açtığı gün herkesin geldiğini söyleyerek “O gün herkes geldi. Galiba yapamayacağımı düşündüler ama harika baklava açarım” dedi.