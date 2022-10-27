Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

"Mahalleden Arkadaşlar” filmi 4 Kasım’da vizyonda

Güncelleme Tarihi:

#Mahalleden Arkadaşlar#Nurgül Yeşilçay#Alper Kul
Mahalleden Arkadaşlar” filmi 4 Kasım’da vizyonda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:29

Selçuk Aydemir’in 2015’te yayımlanan aynı isimli kitabından uyarladığı “Mahalleden Arkadaşlar” filmi 4 Kasım’da vizyona girecek.

Haberin Devamı

TR 40 33 Productions’ın yapımcılığını üstlendiği, çekimleri 2019 yılında tamamlanan ancak pandemi nedeniyle vizyon tarihi 3 yıl ertelenen “Mahalleden Arkadaşlar”, 4 Kasım’da vizyona giriyor. Film için önceki gün Wyndham Grand İstanbul’da basın toplantısı düzenlendi. Yapımcı Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir ile başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Esat Polat Güler ve Şahin Kendirci, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘NURGÜL KİLO ALDI’

Murat Cemcir, “Çok değerli oyuncu arkadaşlarla çalıştık. Bir de kitabı ben çok seviyorum. 1991 yazında geçiyor. Çocukluğuma dönmüş gibi oldum” dedi. Selçuk Aydemir, Yeşilçay’ın oyunculuğuna işaret ederek “Annemi, senden daha iyi, bir tek annem oynayabilirdi Nurgül. Müthiş oynadı, göreceksiniz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Alper Kul çekim sürecinde Nurgül Yeşilçay’ın çok kilo aldığını söyleyerek “kilo vermesi için ara verdikleri” şeklinde bir espri yaptı. Nurgül Yeşilçay şöyle karşılık verdi: “Ama ne güzel kilo aldım. O kadar güzeldi ki o süreç. Çok güzel yedim.”

Mahalleden Arkadaşlar” filmi 4 Kasım’da vizyonda

HARİKA BAKLAVA AÇARIM

Mahalleden Arkadaşlar” filminde mutfaktaki hünerlerini de sergileyen Nurgül Yeşilçay, sette hamur açtığı gün herkesin geldiğini söyleyerek “O gün herkes geldi. Galiba yapamayacağımı düşündüler ama harika baklava açarım” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahalleden Arkadaşlar#Nurgül Yeşilçay#Alper Kul

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek