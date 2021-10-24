“Magazin Masası” başlıyor

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Ünlüler dünyasından en sıcak gelişmeler, kimsenin duymadığı, bilmediği özel haberler, gözden kaçan detaylar, Esin Övet’in deneyimi ve Ebru Şancı Öztürk’ün dobra yorumlarıyla “Magazin Masası”nda konuşulacak. Timuçin Güner’in de bazı günlerde yorumcu olarak masada yer alacağı program yarından itibaren haftaiçi her gün saat 11.00’de teve2’de...