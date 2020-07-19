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Haber Giriş: 19.07.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Magazin D hızlı başladı

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Magazin D hızlı başladı
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KANAL D’nin büyük ilgiyle izlenen magazin programı “Magazin D”, kısa bir aradan sonra yeniden ekrana döndü.

Sunuculuğunu Aslı Turanlı’nın üstlendiği program, dün seyircilerine yeniden “Merhaba” dedi. Magazin dünyasından son gelişmeleri ekrana taşıyan program, reyting listesinin ilk sıralarında yer aldı. Sanat dünyasından haberlerin yanı sıra özel röportajların da yer aldığı “Magazin D”, her cumartesi ve pazar saat 09.45’te Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

 

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