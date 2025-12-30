Yoksul evi hatıralarından bile silindi... Güzelliği ona ne kapılar açtı... 40 yaşında en büyük hayali gerçek oldu!

Haberin Devamı

Öyle yoksullardı ki durmadan yedikleri patatesi bile satın alacak güçleri olmadığı için bahçede kendileri yetiştirirdi. Küçücük evlerinde tek bir odada hem geceleri yatıp uyurlar hem de gündüzleri orayı oturma odası olarak kullanırlardı.

YOKSULDU AMA YÜREĞİNDE BİTMEYEN BİR UMUT VARDI

Bu fotoğraftaki bir yüz size de tanıdık geldi mi? Eğer gelmediyse biraz daha dikkatli bakın, kesin tanıyacaksınız.Yıllar önce annesi ve kız kardeşiyle birlikte düşük gelirli ama umut dolu evinde, duvar halısının önünde poz veren bu genç kız günümüzün en ünlü ve kelimenin tam anlamıyla attığı her adımla milyonlarca dolar kazanan modellerinden biri.

Büyük olasılıkla en sağdaki genç kızı çoktan tanıdınız... Modern çağlara damgasını vuran modellerden biri Irina Shayk…

Rusya'da maden işçisi olan babası genç yaşta öldükten sonra derin bir yoksulluğun içine düşen Shayk 40 yaşında o zaman rüyalarına giren her şeye sahip oldu.

Güzel bir kız çocuğu, milyon dolarlık bir servet ve dünyayı tutan bir şöhret...

HAYATININ EN BÜYÜK HAYALİ DE GERÇEK OLDU

Artık 40 yaşına gelen Irina Shayk, şimdi de hayatının en büyük hayalini gerçekleştirdi. Bunca yıllık kariyeri olmasına rağmen ilk kez birçok meslektaşının rüyalarına giren bir işi gerçekleştirdi...

Her yıl büyük sansasyon yaratan Pirelli takvimi için poz verdi.

Bu arada küçük bir not... Takvim için kamera karşısına geçen ünlü isimler arasında İrina Shayk'ın yanı sıra şarkıcı FKA Twigs, oyuncu Gwendoline Christie, tenis yıldızı Venüs Williams da bulunuyor.

Ünlüler, bu yıl Norveçli fotoğrafçı Solve Sundsbo'nun objektifinin karşısına geçti.

Bu İrina Shayk için kariyer anlamında bir dönüm noktası.

Gencecik yaşından beri model İrina Shayk. Ünlü firmaların tanıtım yüzü oldu, podyumlarda yürüdü. Bu arada da attığı her adımla milyonlar kazandı. Ama geride tek bir hayali kalmıştı. Sonunda o da gerçekleşti. 40 yaşında ilk kez Pirelli takvimine poz verdi.

ASLINDA ANNESİ, BÜTÜN BU DÜŞLERİ ABLASI İÇİN KURMUŞTU

Gencecik yaşlarından beri model olan Shayk, aslında bu noktaya annesinin, kendisi değil ablası için kurduğu bir hayalin sonucunda geldi. Ablası değil ama kendisi o hayali gerçekleştirdi.

Bugün yaşadığı hayatı belki hayal bile edemediği dönemlerde, kendi deyimiyle " başka bir şey bulamadığı için patates yiyerek büyüdü" Irina Shayk.

Okuldaki erkek çocuklar onunla "çöp bacaklı" diye alay ederlerdi. Ama bütün bunlar artık geride kaldı. Çünkü artık o tüm dünyanın güzelliğini onayladığı, çok kazanan ünlü bir model.

Üstelik bir zamanlar vize almak için zorluk çektiği ABD'de yaşayabiliyor ve Hollwood'un en yakışıklı erkeklerinden birinin de kalbini çaldı.

MADEN İŞÇİSİ OLAN BABASI GENCECİK YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi İrina Shayk. Ya da tam adıyla Irina Valerevna Shaykhlislamova.

Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeri, bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.

Shayk'ın saç rengini aldığı babası Tatar'dı. Shayk koyu renk saçlarını ve ten rengini babasından, açık renk gözlerini ise Rus olan annesi Olga'dan aldığını söylemişti bir röportajında.

Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem İrina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.

Shayk ve ablasını, annesi tek başına büyüttü. O dönemde küçücük bir evde bir odayı hem yatak odası hem de oturma odası olarak kullanıyorlardı.





HAYAT DEĞİŞTİREN SERÜVEN

Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan Irina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.

Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi.

Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar. Sovyet dönemini yansıtan tarzda küçücük bir apartman dairesinde yaşıyorlardı.

Yiyecek yemek bile bulmakta güçlük çekiyorlardı. Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı.





HEP O KASABADAN UZAKLAŞMAYI SEÇTİ

Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. "

İşte ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken de bu hayaline uzanan yolda ilk adımı atmış oldu. Shayk, o sırada dış görüntüsüyle dikkat çekti. Henüz 20 yaşındaydı ve böylece modelliğe başladı.

Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına gien yolda ilk adımı da atmış oldu.

RONALDO İLE AŞKI POPÜLERLİĞİNİ ARTIRDI: İrina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu. Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.





BRADLEY COOPER İLE NİŞANLANIP BİR KIZ ÇOCUK SAHİBİ OLDU: Sonra da Bradley Cooper ile nişanlandı Shayk. Evlenmediler ama bu ilişkisinin en büyük kazancı kızı Lea de Seine Shayk Cooper oldu.





Eski çiftin kızı Lea, sekiz yaşına geldi. Artık zaman zaman babasıyla birlikte kırmızı halıya da çıkıyor.