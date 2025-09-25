Maça rağmen Eşref Tek

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 10:40

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, çarşamba akşamları ekranda ve sanal medyada rakip tanımadığını bir kez daha gösterdi. Nisan’ın kardeşi Afra’ya veda ettiği, Eşref Tek’in kestiği raconla Kadir’in adamlarını tir tir titrettiği yeni bölüm, reytinglerde UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını geçerek sezonda bu başarıya imza atan ilk dizi oldu.

ÖZDEMİR OYUNCULUĞUYLA DEVLEŞTİ

Eşref Rüya’nın yeni bölümünde gözyaşı, racon, gerilim, aksiyon ve çok daha fazlası vardı. Nisan’ın morgda kardeşi Afra’yı teşhis ettiği sahnede hem Nisan’ın hem de izleyenlerin gözyaşları sel oldu. Demet Özdemir’in oyunculuğuyla devleştiği sahne sanal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun performansına övgüler yağdı. Afra’nın son yolculuğuna uğurlandığı mezarlık sahnesinde de gözyaşı vardı. Nisan’ın feryadı ekran karşısındakilerin adeta yüreğini dağladı.

“BİZ HEPİMİZ EŞREF TEK”

Eşref’in, Kadir’in adamlarını bir kumarhanede basarak onlara uyuşturucu işini bırakmaları için meydan okuduğu sahne, bölüme damga vuran anlar arasındaydı. Adamlarla kendi canına karşılık bahse giren Eşref’e söylenen, “Biz hepimiz sen tek öyle mi?” cümlesi sanal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kadir’in, Eşref’in bu hamlesine Gürdal’ı kaçırtarak yanıt verdiği Eşref Rüya, Tüm Kişiler’de 7,78 izlenme oranı ve 23,77 izlenme payı ile  Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını geçerek günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, AB’de ve 20+ABC1’de ise günün en çok izlenen dizisi olarak reytingin raconunu bir kez daha kesti.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.

 

