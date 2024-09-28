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Mabel Matiz davayı kaybetti

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#Mabel Matiz#İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi#Engin Akıncı
Mabel Matiz davayı kaybetti
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 08:42

ŞARKICI Mabel Matiz, 4 albüm ve 2 single çalışmalarının mali haklarını süresiz elinde bulunduran ve gelirini kendisine ödemediğini iddiaettiği yapımcısı Engin Akıncı’ya açtığı davayı kaybetti.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce dava açan şarkıcı Mabel Matiz, Engin Akıncı’nın ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını ileri sürmüştü.

Akıncı’nın ‘Maya’ isimli son albümün mali haklarını elinde bulundurduğunu, elde ettiği geliri kendisiyle paylaşmadığını belirtmiş ve aralarındaki sözleşmenin feshedilmesini talep etmişti.

‘Gizli’ görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Mabel Matiz’in davasını reddetti. 

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#Mabel Matiz#İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi#Engin Akıncı

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