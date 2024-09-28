Mabel Matiz davayı kaybetti

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce dava açan şarkıcı Mabel Matiz, Engin Akıncı’nın ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını ileri sürmüştü.
Akıncı’nın ‘Maya’ isimli son albümün mali haklarını elinde bulundurduğunu, elde ettiği geliri kendisiyle paylaşmadığını belirtmiş ve aralarındaki sözleşmenin feshedilmesini talep etmişti.
‘Gizli’ görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Mabel Matiz’in davasını reddetti.