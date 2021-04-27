Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayının detayları
8 yıldır esrarengiz bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz olayı Müge Anlı'da işlenmeye devam ediyor. Lütfiye Gündüz'ün kaybında boşandığı eşi ve sevgilisi şüpheli olarak görülüyor. Eşinden anlaşmalı boşandığını söyleyen Duran Bey eşinin saat 19.30'da evinin geldiğini kapının önüne bir araba geldiğini arabaya binip gittiğini bir daha dönmediğini ekledi. Telefondaki isimsiz ihbar sahibi Duran'ın yalan söylediğini onların hiç birini tanımadığını Lütfiye'nin yanında Semra ve Selma isimli arkadaşlarının olduğunu o kadınların sürekli kötü yol sevk ettiğini hastanenin temizlik şirketinde birkaç ay Lütfiye ile çalıştıklarını anlattı. İşte Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayının detayları
2013 yılında Nevşehir'den kaybolan Lütfiye Gündüz'ün hayatta ise 48 yaşında olduğunu ve 4 çocuğu olduğu bilgisini veren Müge Anlı, 8 yıldır Lütfiye Hanım'dan hiçbir şekilde devlet kaydında bir kayıt olmadığını söyledi. Lütfiye Hanım'ın kız kardeşi Altun Erdoğmuş, kız kardeşinin eşi ile çok görüşmediklerini, çok içtiğini belirttikten sonra her ne kadar yakın olsalar da görüşmediklerini, damadın çalışmadığını dile getirdi. Kız kardeşinin çalışarak eve baktığını vurgulayan Altun Hanım, kız kardeşinin kaybolması için başvuru yaptıklarını ama bulamadıklarını ileri sürdü.
Duran Özdemir, Lütfiye Gündüz’ün sevgilisi olduğunu iddia ettiği 28 yaşındaki Nurullah’ı suçlarken; Nurullah da eski eşi Durman Özdemir’i suçladı. Eşi ve sevgilisinin talihsiz kadını para karşılığında başka erkeklerle birlikte olmasını istediği öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen izleyiciler de söz konusu iddiaları doğruladı.