Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Lütfiye Gündüz olayının detayları

2013 yılında Nevşehir'den kaybolan Lütfiye Gündüz'ün hayatta ise 48 yaşında olduğunu ve 4 çocuğu olduğu bilgisini veren Müge Anlı, 8 yıldır Lütfiye Hanım'dan hiçbir şekilde devlet kaydında bir kayıt olmadığını söyledi. Lütfiye Hanım'ın kız kardeşi Altun Erdoğmuş, kız kardeşinin eşi ile çok görüşmediklerini, çok içtiğini belirttikten sonra her ne kadar yakın olsalar da görüşmediklerini, damadın çalışmadığını dile getirdi. Kız kardeşinin çalışarak eve baktığını vurgulayan Altun Hanım, kız kardeşinin kaybolması için başvuru yaptıklarını ama bulamadıklarını ileri sürdü.

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