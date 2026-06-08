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Milyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼n

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ivanka Trump#Jared Kushner#Edi Rama
Milyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼n
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 09:08

Ä°nsan zengin olunca sanki bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ayaklarÄ± altÄ±nda ezildiÄŸini hisseder. Ã–yle ya... CanÄ± ne isterse hesap kitap yapmadan satÄ±n alabilir... Nereyi gÃ¶zÃ¼ne kestirirse oraya gidip keyfini Ã§Ä±karÄ±r...

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En lÃ¼ks otomobilleri, en bÃ¼yÃ¼k yatlarÄ±, son model jetleri elde etmek onun iÃ§in Ã§ocuk oyuncaÄŸÄ±dÄ±r... SÄ±kÄ±lÄ±rsa satÄ±p yenisine sahip olur.Â 

Hatta isterse kendine Ã¶zel bir ada bile satÄ±n alabilir.

AlmasÄ±na alÄ±r da karÅŸÄ±sÄ±na hiÃ§ beklemediÄŸi tatsÄ±zlÄ±klar Ã§Ä±kabilir.

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TÄ±pkÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka ve kocasÄ± Jared Kushner'e olduÄŸu gibi.

Milyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼n

ADA SOÄžUK SAVAÅž DÃ–NEMÄ°NDE ASKERÄ° ÃœS OLARAK KULLANILDI
Donald Trump'Ä±n eski karÄ±sÄ± Ivana ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 44 yaÅŸÄ±ndaki Ivanka ve 45 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Jared, bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Adriyatik Denizi'nde, Arnavutluk'a ait bir ada keÅŸfetti.

Sazan AdasÄ± aslÄ±nda SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde askeri Ã¼s olarak kullanÄ±lan bir yerdi.

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Ã‡ift, burayÄ± beÄŸenip satÄ±n almak istedi. Hatta bununla yetinmeyip burada lÃ¼ks bir tatil kompleksi inÅŸa ettirmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±.

Elbette milyar dolarlarÄ± olduÄŸundan bÃ¼tÃ¼n bunlar Ã§ift iÃ§in hayal olmaktan Ã§Ä±kÄ±p adÄ±m adÄ±m gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±.

Milyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼n

Ivanka Trump ile Jared Kushner'Ä±n uÄŸruna hayaller kurduÄŸu Sazan AdasÄ±, SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde askeri Ã¼s olarak kullanÄ±lÄ±yordu.

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ARNAVUTLUK HÃœKÃœMETÄ° Ã–N ONAYI VERDÄ°
Hatta 2024 yÄ±lÄ±nda Arnavutluk hÃ¼kÃ¼meti, Kushner ile Trump'a bu adadaki 1. 4 milyar dolarlÄ±k projelerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã¶n onayÄ± bile verdi.

Tabii anlaÅŸmada "hÃ¼kÃ¼met gerekli gÃ¶rÃ¼rse bu onayÄ± geri alabilir" maddesi de yer aldÄ±.

Ä°ÅŸte Ivanka Trump ile Jared Kushner'Ä±n, Arnavutluk'a ait bu ada iÃ§in planlarÄ± Ã¼lke halkÄ±nÄ± ama en Ã§ok da Ã§evrecileri kÄ±zdÄ±rdÄ±.

ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Ivanka Trump, David Senra'nÄ±n sunduÄŸu Founders (YatÄ±rÄ±mcÄ±lar) aldÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu.

Orada da Sazan adasÄ±nÄ± nasÄ±l keÅŸfettiklerini ve projenin nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Gözden KaçmasÄ±nÃ–lÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ konuÅŸulmaz demeyin... ÃœnlÃ¼ oyuncuyu iyi hatÄ±rlayan pek az: TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en berbat insandÄ±'Ölünün arkasÄ±ndan kötü konuÅŸulmaz' demeyin... Ünlü oyuncuyu iyi hatÄ±rlayan pek az: 'TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en berbat insandÄ±'Haberi görüntüle

Milyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼n

TATÄ°LDE TESADÃœFEN KEÅžFETTÄ°LER
Ivanka, ÅŸu anda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir proje Ã¼stÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce kocam ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla tatile gitmiÅŸtik. Bir tekne gezisinde bu adayÄ± gÃ¶rdÃ¼k. YÃ¼zerek oraya gittik ve sonra karaya Ã§Ä±kÄ±p gezdik. YalÄ±n ayak tepeye tÄ±rmandÄ±k. Tam anlamÄ±yla bÃ¼yÃ¼lendik."

Sonra da tesadÃ¼fen keÅŸfettikleri Sazan adasÄ±nda bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir kompleks inÅŸa etme fikri geldi akÄ±llarÄ±na.

Zaten Arnavutluk hÃ¼kÃ¼metiyle de anlaÅŸmalar yapÄ±ldÄ±.

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Milyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼n

Ã‡EVRE DOSTU BÄ°R KOMPLEKS OLACAÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRDÃœ
Ivanka'nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re adada Ã§evre dostu bir takÄ±m inÅŸaatlar yapÄ±lacak. Otel odalarÄ±, Ã¶zel villalar gibi. BÃ¼tÃ¼n bunlar lÃ¼ks ama Ã§evreye zarar vermeyecekti.

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Fakat Ã§evreciler pek Ã¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor.

Yerel bir Ã§evreci grup, dÃ¼zenlediÄŸi protesto gÃ¶sterisinde adada yaÅŸayan pembe flamingolarÄ±n maketlerini bile getirdi.

Grup, bu projenin adadaki doÄŸal yaÅŸamÄ± olumsuz etkileyeceÄŸini savunup "KÄ±yÄ± ÅŸeridinin zengin yatÄ±rÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmesinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Gözden KaçmasÄ±nDaha bu yaÅŸÄ±nda herkesi hizaya getirdi Taht ona kalmayacak ki deyip geÃ§meyinDaha bu yaÅŸÄ±nda herkesi hizaya getirdi! 'Taht ona kalmayacak ki' deyip geçmeyinHaberi görüntüle

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Milyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼n

'FLORIDA'DAKÄ° MALÄ°KANENÄ°ZE GERÄ° DÃ–NÃœN'
Protestocular "Bu tÃ¼r Ã§Ä±lgÄ±n zenginlerin her ÅŸeyi ele geÃ§irmesine izin vermemeliyiz. Bu mega zenginler ellerine geÃ§en her ÅŸeyi yok ediyor" dedi.

AyrÄ±ca Ivanka Trump ve Jared Kushner'e, Ã¼lkeleri ABD'de insanlarÄ±n yiyecek ve benzin parasÄ±nÄ± bile zor bulduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p "Florida'daki malikanenize geri dÃ¶nÃ¼n" diye seslenenler de oldu.

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Protestocular, Ivanka ile Jared'Ä± ve projeyi destekleyenleri "YaÄŸmacÄ±" olarak niteleyip doÄŸayÄ± tahrip ettiklerini savundu.

Arnavutluk BaÅŸbakanÄ± Edi Rama ise, "Arnavutluk bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlardan korkan bir Ã¼lke olmamalÄ±" diyerek bu projeye destek verdi.

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Milyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼n

Adada lÃ¼ks bir kompleks inÅŸa edilmesine karÅŸÄ± olanlar bunun doÄŸal yaÅŸama bÃ¼yÃ¼k zarar vereceÄŸini savunuyor.

Milyarder Ã§iftin Ã¶zel ada rÃ¼yasÄ± karmaÅŸaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... ParanÄ±z yiyecek bulamayan halkÄ±nÄ±zÄ±n olsun... SÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ze geri dÃ¶nÃ¼n

Kimsenin yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± Sazan AdasÄ±, belli ki Ivanka Trump ve kocasÄ± Jared Kushner'e "altÄ±n tepside bir yatÄ±rÄ±m" gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼.

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#Ivanka Trump#Jared Kushner#Edi Rama

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