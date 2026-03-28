Ä°lk bakÄ±ÅŸta ne kadar da hoÅŸ geliyor kulaÄŸa... Hayal gibi, rÃ¼ya gibi..

Ama bir de madalyonun diÄŸer yÃ¼zÃ¼ var...

Hayat insanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã¶yle ÅŸeyler Ã§Ä±karÄ±yor ki bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n aslÄ±nda hiÃ§bir Ã¶nemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yor. Hem de bir anda.

Ä°nsanÄ±n aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na getiren; hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren bu olay bazen bir yakÄ±nÄ±n kaybÄ± oluyor. Ama en Ã§ok da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n gitmesi. O zaman insan maddi varlÄ±ÄŸÄ±n ne kadar da geÃ§ici olduÄŸunu anlÄ±yor.

GEÃ‡Ä°RDÄ°ÄžÄ° KALP KRÄ°ZÄ° HAYATININ DÃ–NÃœM NOKTASI OLDU

Ä°ÅŸte genÃ§ yaÅŸlarÄ±nda Ã¼nlÃ¼ olmak iÃ§in nice zorluk Ã§eken sonra hayalini fazlasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiren Ã¼nlÃ¼ oyuncu Antonio Banderas'Ä±n baÅŸÄ±na gelen de bu...

Ãœlkesi Ä°spanya dÄ±ÅŸÄ±nda Hollywood'da da isim yapan Banderas, bundan 9 yÄ±l Ã¶nce, 2017'de hiÃ§ beklemediÄŸi bir saÄŸlÄ±k sorunuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Bir gÃ¼n Ä°ngiltere, Surrey'deki kÄ±r evinde egzersiz yaparken gÃ¶ÄŸsÃ¼nde ciddi bir aÄŸrÄ± hissetti.

Sevgilisi Nicole Kimpel onu hemen hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ ve gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

O hissettiÄŸi aÄŸrÄ± belki de onu hayattan koparabilecek bir kalp krizinin belirtisiydi. Kalbine Ã¼Ã§ tane stent takÄ±ldÄ± ve Antonio Banderas hayata dÃ¶ndÃ¼.

O yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ciddi saÄŸlÄ±k sorunu da bugÃ¼n 58 yaÅŸÄ±nda olan Antonia Banderas iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Ã–ncelikle tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kenara bÄ±raktÄ±.

HER ÅžEYÄ°NÄ° SATIP DOÄžDUÄžU YER OLAN MALAGA'YA DÃ–NDÃœ

SonrasÄ±nda da baÅŸka ciddi adÄ±mlar attÄ±.

Ä°ngiltere'deki kÄ±r evinin yarÄ± sÄ±ra ABD'deki malikanesini sattÄ±. Ã–zel jetini de elden Ã§Ä±kardÄ±. Hepsinin ardÄ±ndan da tasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± toplayÄ±p doÄŸduÄŸu yere yani Ä°spanya'nÄ±n Malaga kentine taÅŸÄ±ndÄ±.

Her anlamda 'baÅŸladÄ±ÄŸÄ± noktaya' dÃ¶nmÃ¼ÅŸ oldu Banderas. Hem de kendi arzusuyla. Sadece hayat tarzÄ± olarak deÄŸil, kariyer anlamÄ±nda da bir aydÄ±nlanma yaÅŸadÄ± Banderas.

MesleÄŸine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tiyatro sahnelerine geri dÃ¶ndÃ¼.

Bu durumu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± oyuncu: "Ã–lÃ¼mle yÃ¼zleÅŸmek, geriye dÃ¶nÃ¼p bakmamÄ± ve aslÄ±nda bir tiyatro oyuncusu olduÄŸumu fark etmemi saÄŸladÄ±."

Antonio Banderas, Malaga'ya dÃ¶ndÃ¼kten sonra 43 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Nicole Kempel ile bir apartman dairesine taÅŸÄ±ndÄ±.

Bir baÅŸka deyiÅŸle hayatÄ±nÄ± da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± alanÄ± da kÃ¼Ã§Ã¼lttÃ¼ ve daha sakin bir ortama sahip oldu bÃ¶ylece Banderas.

Oyuncu, daha önce verdiÄŸi bir röportajda da eski karÄ±sÄ± Melanie Griffith'ten boÅŸandÄ±ktan sonra kendini fazlasÄ±yla çalÄ±ÅŸmaya kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.. Banderas " "Birçok ÅŸey yapÄ±yordum. ÇalÄ±ÅŸmayÄ± bir tür sÄ±ÄŸÄ±nak olarak görüyordum. Birbiri ardÄ±na filmler yapÄ±yordum. Ama sonra kalbim bana bu kadar adrenalinin fazla olduÄŸunu söyledi. Bu bir yol deÄŸildi. Kalbim bana "ne yapmak istiyorsan onu yap" mesajÄ±nÄ± verdi" diye anlattÄ±.

ESKÄ°SÄ° KADAR PARA KAZANMIYOR... AMA HÄ°Ã‡ BÃ–YLE MUTLU OLMAMIÅžTI

Bir zamanlarÄ±n giÅŸe rekortmeni filmlerinin yÄ±ldÄ±zÄ± Antonio Banderas, ÅŸimdi kar amacÄ± gÃ¼tmeyen Teatro del Soho ile sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor kariyerini.

Bu tiyatro, Ã§eÅŸitli baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Banderas'Ä±n kendi cebinden harcadÄ±ÄŸÄ± 200 bin Euro ile ayakta duruyor.

SonuÃ§ olarak Antonio Banderas belki Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± olduÄŸu dÃ¶nemdeki kadar Ã§ok para kazanmÄ±yor. Ama eline geÃ§en para huzurlu hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesini ve tabii faturalarÄ±nÄ± Ã¶demesini saÄŸlÄ±yor.

Banderas verdiÄŸi rÃ¶portajda "Para kaybetmeme raÄŸmen hiÃ§ bu kadar mutlu olmamÄ±ÅŸtÄ±m" diye konuÅŸtu.

Bu arada Malaga halkÄ±nÄ±n ona "Jose Hollywood" diye seslendiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.





Antonia Banderas, geÃ§en yÄ±l hayatÄ±nÄ±n en mutlu anlarÄ±ndan birini de yaÅŸadÄ±. Eski karÄ±sÄ± Melanie Griffith ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ± Stellla'yÄ±, Alex Gruszynski ile evlendirdi. DÃ¼ÄŸÃ¼n de Banderas'Ä±n memleketi Ä°spanya'nÄ±n Valladolid kentinde yapÄ±ldÄ±.

Banderas bir sÃ¼redir Nicole Kimpel ile mutlu bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ä°spanyol yÃ¶netmen Pedro Almodovar'Ä±n sÄ±k Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oyunculardan biri olan Banderas, onun Ä°Ã§inde YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m Deri, BaÄŸla Beni, AcÄ± ve Zafer, Sinir Krizinin EÅŸiÄŸindeki KadÄ±nlar gibi filmlerinde oynadÄ±. Banderas, Desperado, Zorro gibi yapÄ±mlarla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Hollywood kariyerini de baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â