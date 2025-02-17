Evliliği de lüks hayatı da bir kabusla bitti: Ünlü oyuncu evinden atılıyor... 'Bir oda kiralayacak param bile yok!'

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Kocasıyla boşanırken elinde avucunda ne varsa hepsini bu boşanma davası için harcadı.... Sonra da iki kızıyla birlikte zorlu bir ayakta kalma mücadelesine girişti... Zaman zaman sosyal medyadan çocuklarına yiyecek alacak ya da sağlık giderlerine verecek parası bile kalmadığından dert yandı.

Aslında tanınmış bir oyuncuydu ama zorlu döneminde kendi kariyerinde iş de bulamadı. Hatta kafelerde bile çalışmak istedi ama o da olmadı.

Şimdi oyuncu oturduğu evin kirasını bile ödeyemediği için sokağa atılıyor. Daha kısa bir süre önce bundan korktuğunu açıklamıştı zaten. Sonuç olarak korktuğu başına geldi ve gerçekten sokakta kaldı.

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KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Bu trajik öykünün kahramanı son iki yıldır gerçekten zorlu bir yaşam mücadelesi veren oyunu Alice Evans.

56 yaşındaki Evans, kendisi gibi oyuncu olan kocası Ioan Gruffudd'dan boşandıktan sonra hayatını mali olarak bir türlü düzene koyamadı. 15 ve 11 yaşlarındaki iki kızına bakmakta bile zorlanmaya başladı.

Alice Evans'ın kızlarıyla birlikte sokağa atılacağı da artık kesinleşti. Evans bu kötü haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu.

Los Angeles'ta sokakta kalan Alice Evans iki kızıyla birlikte ucuz bir odanın kirasını bile ödeyecek durumda olmadıklarını belirtti.

Bütün bunların nedenini de eski kocası Ioan Gruffudd ile boşanırken bütün birikimini elden çıkarmak zorunda kalmasına bağladı.

'UCUZ BİR ODANIN KİRASINI BİLE ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİL'

Alice Evans, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda takipçilerine "Size iki tane büyük haber vereceğim. Bunlardan biri ev hayatıyla ilgili. Yakın zamanda evden atılıyoruz. Ve şehirdeki en ucuz odanın kirasını bile ödeyebilecek paramız yok" diye yazdı

Bunun takipçilerinden bir yardım çağrısı olmadığını belirten Alice Evans, tahliye sırasında neler olacağı konusunda onları bilgilendireceğini de ekledi.

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Los Angeles'ta yaşanan yangından ve Trump'ın yeniden ABD Başkanı olmasından sonra birçok kişinin kendisini benzer durumda bulduğunu ve başkalarının da böyle evsiz kalabileceğini belirten Alice Evans "Eğer anlattıklarım bir kişiye bile destek olursa ve bir kişinin bile kendini yalnız hisssetmemesini sağlarsa bu beni mutlu eder" diye sürdürdü mesajını.

Alice Evans evsiz kalmaktan korktuğunu geçen yılın aralık ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında duyurmuştu. Bu durumun kendisini korkuttuğunu da satırlarına eklemişti.

KIZLARINA YİYECEK ALIRKEN BİLE ZORLANIYOR

Evans bundan bir yıl önce yakın arkadaşlarına, evinin kirasını ödeyemediğini, kızlarına yiyecek bile alamadığını söylemişti. Bir kahve zincirinde iş aradığını ama onu bile bulamadığını anlatmıştı.

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Eski kocası Ion Gruffudd ile evliyken oturdukları evi boşandıktan sonra satan Evans, oradan gelen 100 bin doları da mahkeme masrafları için harcadığını saklamamıştı.

Alice Evans ile ıoafn Gruffudd 2007 ile 2023 arasında evli kaldı. Boşandıktan sonra da aralarında mali bir savaş başladı.

Gruffudd, kendisine nişanlısı Bianca Wallace'ın baktığını ileri sürdü. Evans ise eski kocasının, kızlarının masraflarını karşılamaya yanaşmadığını buna karşın nişanlısını pahalı hediyelere boğduğunu ileri sürdü.

Evans, kocasının kendisini boşayacağını bile gazete haberlerinden öğrenmişti.