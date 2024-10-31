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Los Angeles'ta Gizli Görev filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

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Los Angelesta Gizli Görev filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeniden ekranlarda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 15:31

Los Angeles'ta Gizli Görev yeniden ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Mark Cullen ve Robb Cullen oturduğu yapım 2018 yılında vizyona girdi. Filmin kadrosunda Bruce Willis, Jason Momoa ve Famke Janssen gibi isimler yer alıyor. Los Angeles'ta Gizli Görev filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Los Angeles'ta Gizli Görev filmi, 31 Ekim Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak. Film özel dedektif Steve Ford’un çok sevdiği köpeği Buddy'nin tehlikeli bir çete tarafından çalınmasıyla başlayan olaylara odaklanıyor. İşte Los Angeles'ta Gizli Görev filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV KONUSU NEDİR?

Los Angeles'ta yaşayan bir özel dedektif olan Steve Ford (Bruce Willis), çok sevdiği köpeği Buddy'nin tehlikeli bir çete tarafından çalınmasıyla büyük üzüntü yaşar. Ancak Steve'in köpeğini sağ salim geri alabilmek için yapmayacağı şey yoktur, birbirinden tehlikeli maceralara atılmak, acımasız kişi ve örügtlenmeleri karşısına almak pahasına bile olsa...

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV OYUNCU KADROSU

Bruce Willis
Famke Janssen
Jason Momoa
Adam Goldberg
Stephanie Sigman
John Goodman
Elisabeth Röhm
Wood Harris
Maurice Compte
Thomas Middleditch

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#Los Angeles'ta Gizli Görev#Los Angeles'ta Gizli Görev Konusu#Los Angeles'ta Gizli Görev Oyuncuları

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