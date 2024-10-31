Los Angeles'ta Gizli Görev filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

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Los Angeles'ta Gizli Görev filmi, 31 Ekim Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak. Film özel dedektif Steve Ford’un çok sevdiği köpeği Buddy'nin tehlikeli bir çete tarafından çalınmasıyla başlayan olaylara odaklanıyor. İşte Los Angeles'ta Gizli Görev filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV KONUSU NEDİR?

Los Angeles'ta yaşayan bir özel dedektif olan Steve Ford (Bruce Willis), çok sevdiği köpeği Buddy'nin tehlikeli bir çete tarafından çalınmasıyla büyük üzüntü yaşar. Ancak Steve'in köpeğini sağ salim geri alabilmek için yapmayacağı şey yoktur, birbirinden tehlikeli maceralara atılmak, acımasız kişi ve örügtlenmeleri karşısına almak pahasına bile olsa...

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV OYUNCU KADROSU

Bruce Willis

Famke Janssen

Jason Momoa

Adam Goldberg

Stephanie Sigman

John Goodman

Elisabeth Röhm

Wood Harris

Maurice Compte

Thomas Middleditch