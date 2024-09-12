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Selçuk Yöntem, Londra’da seyirci karşısına çıktı

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#Selçuk Yöntem#Selçuk Yöntem İle Biraz Şiir Biraz Şarkı#Merve Akyıldız
Selçuk Yöntem, Londra’da seyirci karşısına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 08:53

Yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı” projesinin dünya prömiyeri İngiltere’de gerçekleştirildi.

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Usta oyuncu Selçuk Yöntem, piyanist Merve Akyıldız ve Invisible World Quartet’ı bir araya getiren dinleti, 9 Eylül’de Londra’nın önemli salonlarından Cadogan Hall’de sanatseverlerle buluştu. Yöntem’in dokuz şairin 12 eserini caz quartet’ın çaldığı besteler eşliğinde seslendirdiği proje, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Selçuk Yöntem, Londra’da seyirci karşısına çıktı


OLAĞANÜSTÜ BİR GECE YAŞADIK

Selçuk Yöntem, etkinlik sonrası “Londra’da olağanüstü bir gece yaşadık. Sanat yaşamımda unutulmaz bir sahneydi. Yaşama teşekkür ediyorum” diye konuştu. Caz ve şiirin iç içe olduğu “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı”, sezon boyunca Türkiye ve Avrupa’da sahnelenmeye devam edecek.
Selçuk Yöntem, Londra’da seyirci karşısına çıktı

Projeyi izlemeye gelenler arasında Zerrin Tekindor da vardı. Sanatçı, Selçuk Yöntem’i kulisinde ziyaret etti.

 

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#Selçuk Yöntem#Selçuk Yöntem İle Biraz Şiir Biraz Şarkı#Merve Akyıldız

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