Selçuk Yöntem, Londra’da seyirci karşısına çıktı

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Usta oyuncu Selçuk Yöntem, piyanist Merve Akyıldız ve Invisible World Quartet’ı bir araya getiren dinleti, 9 Eylül’de Londra’nın önemli salonlarından Cadogan Hall’de sanatseverlerle buluştu. Yöntem’in dokuz şairin 12 eserini caz quartet’ın çaldığı besteler eşliğinde seslendirdiği proje, dakikalarca ayakta alkışlandı.