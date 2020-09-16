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Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Logan: Wolverine filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Logan Wolverine oyuncu kadrosu

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Logan: Wolverine filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Logan Wolverine oyuncu kadrosu
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Logan: Wolverine filmi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Logan: Wolverine bu akşam Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak. Filmin kadrosunda Hugh Jackman, Patrick Stewart gibi isimler bulunuyor.

Logan: Wolverine bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Logan: Wolverine oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Filmin oyuncuları arasında Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen yer alıyor.

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ KONUSU

Logan: Wolverine'de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.

LOGAN: WOLVERİNE OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen bulunuyor.

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