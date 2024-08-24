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Oyuncu, muhabirlerin yönelttiği aşk soruları üzerine, adının sık sık birileriyle anıldığını dile getirerek “Lise aşklarından da bahsedecek miyiz? Benim keyfim şu an yerinde, hayatımda da kimse yok” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler..

Müjdeyi aldı pikniğe çıktı

Aslı Bekiroğlu, uzun süredir mücadele ettiği lösemiyi yenen minik hayranı Güneş Yıldırım’la Bebek’te buluşup piknik yaptı.

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Oyuncu, “Güneş kızımız 2.5 senelik mücadeleden sonra lösemiyi yendi. Güneş'le 'Sihirli Eller' projesinde tanıştık. Çocuklarımız geleceğimiz. Bir çocuğun yüzündeki gülücüğün sebebi olmak çok güzel. Annesi hastalığı yendiği haberini verince çok mutlu oldum” dedi.

Ceren geliyor

Hadise, rol aldığı “Esas Oğlan” dizisinin setinden paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı, başrolleri Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’la paylaştığı dizide ‘Ceren’ rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Romantik komedi türündeki dizi, aşk hayatı yolunda gitmeyen ve ‘esas oğlan’ı arayan birbirinden tamamen farklı iki kadının maceralarını ekrana taşıyacak.

23 oldu

Sude Zülal Güler, 23’üncü yaşını önceki akşam sevgilisi Berk Atan ve yakın arkadaşı Gizem Sevim’le kutladı.

Genç oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Arabesk benim için başka yerde

Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Derya Bedavacı, önceki akşam Bodrum Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı.

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Arabesk müziğinin Türkiye’de en çok dinlenen müzik türü olduğunu dile getiren Bedavacı “Pop, rap gibi müzik türlerini hep öne çıkarmaya çalışıyorlar ama hepsinin evrildiği son nokta arabesk oluyor. Bütün müzik türleri güzel ama arabesk benim için çok başka bir yerdedir” dedi.

Olgun erkekle asla yapamam

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalının bu haftaki konuğu, şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu oldu.

Kerimoğlu’nun “İdeal erkek nasıl olmalı” sorusuna yanıt veren Zorlu, “Ben renkli gözlü erkeklerden hoşlanıyorum. Yaşı benden 5-6 yaş küçük olabilir ama olgun erkek asla istemiyorum, yapamam. Bence kadın her yaşta kadın ve enerjisi tavan oluyor. Ama erkekler bir yaştan sonra her konuda bir düşüş yaşıyorlar. O yüzden 5-6 yaş küçük olması idealdir” dedi. Pınar Kerimoğlu’nun annelik sorusuna da yanıt veren Banu Zorlu, “Yumurtalıklarımı donduralı epey zaman oldu, elbet bir gün o işlem yapılacak ve anne olacağım. Ama önce bunun için bir baba lazım. Hislerim kuvvetlidir, güveniyorum; çok yakın zamanda anne olacak gibiyim” diye konuştu.

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14 Eylül’de Harbiye’de

Senden Güzeli Mi Var ve Sana El Pençe Durmam şarkılarıyla dijital platformlara damga vuran Emre Fel, başarılarını 14 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da vereceği konserle taçlandıracak.

BKM organizasyonuyla Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanan şarkıcı, “Naçar” ismini verdiği ve 13 Eylül’de yayınlanacak yeni şarkısını da ilk kez bu konserde canlı olarak seslendirecek.