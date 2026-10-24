×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Lionel Messi, Prenses Leonor'un eliyle tarih yazdı

Güncelleme Tarihi:

#Asturias Prensesi Ödülleri#Lionel Messi#Prenses Leonor
Lionel Messi, Prenses Leonorun eliyle tarih yazdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 10:13

Futbol sahalarının yıldızı olan Lionel Messi, bir de tarih yazdı... Arjantinli yıldız, Asturias Prensesi Ödülü'ne değer görülen ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İspanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan ve gelecekte tahta çıkacak olan veliahdın adını taşıyan Asturias Prensesi Ödülleri, dün gece İspanya'nın Oviedo kentinde düzenlenen bir törenle kazananlara verildi.

Lionel Messi, Prenses Leonorun eliyle tarih yazdı
Törene İspanya Kralı Felipe, Kraliçe Letizia, Veliaht Prenses Leonor ve Infanta Sofia ev sahipliği yaptı.

Campoamor Tiyatrosu'ndaki törende ödülleri dağıtma görevi çocukluk yıllarından bu yana olduğu gibi Prenses Leonor'undu.

Gözden KaçmasınTek becerisi uçak kullanmak değilmiş meğer... Daha 21 yaşında yedi yabancı dil öğrenmiş... Çince ve Arapça dahilTek becerisi uçak kullanmak değilmiş meğer... Daha 21 yaşında yedi yabancı dil öğrenmiş... Çince ve Arapça dahil!Haberi görüntüle

Lionel Messi, Prenses Leonorun eliyle tarih yazdı
Lionel Messi de ödülünü Leonor'un elinden aldı.

Haberin Devamı

Böylece Lionel Messi, Asturias Prensesi Ödülü'ne değer görülen ilk futbolcu olarak da adını ödüllerin tarihine yazdırdı.

Lionel Messi, Prenses Leonorun eliyle tarih yazdı
Arjantinli Lionel Messi, bu ödülü kazanan ilk futbolcu olarak Asturias Prensesi Ödülleri'nin tarihine geçti.
Lionel Messi, Prenses Leonorun eliyle tarih yazdı
Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Patti Smith, Sanat dalında bu ödüle değer görüldü.
Lionel Messi, Prenses Leonorun eliyle tarih yazdı
Asturias Prensesi Ödülleri'ne bu yıl Sanat dalında ünlü müzisyen Patti Smith, Sosyal Bilimler dalında Timothy Garton Ash, Edebiyat dalırda Julian Barnes değer görüldü. Astronot Christina Koch, Uzlaşma Ödülü, Svalbard Tohum Deposu da Uluslararası İşbirliği Ödülü'ne değer görüldü.

Gözden KaçmasınBeline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermişBeline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermişHaberi görüntüle

Lionel Messi, Prenses Leonorun eliyle tarih yazdı
Ödül gecesine damgasını vuran kişi ise Asturias Prensesi Leonor oldu. Gece için bordo bir kıyafet giyen Leonor, görünümünü de babaannesi Sofia'nın koleksiyonuna ait bir çift değerli küpe ile tamamladı.
Lionel Messi, Prenses Leonorun eliyle tarih yazdı
Kral Felipe'nin annesi eski kraliçe Sofia'nın yanı sıra Kraliçe Letizia'nın annesi Paloma Rocasolano de ödül gecesinde Leonor'a destek vermek için yanındaydı.
Lionel Messi, Prenses Leonorun eliyle tarih yazdı
Eski kraliçe Sofia'nın yanı sıra Kraliçe Letizia'nın annesi Paloma Rocasolano da töreni izleyenler arasında yerini aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asturias Prensesi Ödülleri#Lionel Messi#Prenses Leonor

BAKMADAN GEÇME!