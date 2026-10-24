Lionel Messi, Prenses Leonor'un eliyle tarih yazdı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İspanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan ve gelecekte tahta çıkacak olan veliahdın adını taşıyan Asturias Prensesi Ödülleri, dün gece İspanya'nın Oviedo kentinde düzenlenen bir törenle kazananlara verildi.

Törene İspanya Kralı Felipe, Kraliçe Letizia, Veliaht Prenses Leonor ve Infanta Sofia ev sahipliği yaptı.

Campoamor Tiyatrosu'ndaki törende ödülleri dağıtma görevi çocukluk yıllarından bu yana olduğu gibi Prenses Leonor'undu.

Haberin Devamı

Lionel Messi de ödülünü Leonor'un elinden aldı.

Böylece Lionel Messi, Asturias Prensesi Ödülü'ne değer görülen ilk futbolcu olarak da adını ödüllerin tarihine yazdırdı.

Arjantinli Lionel Messi, bu ödülü kazanan ilk futbolcu olarak Asturias Prensesi Ödülleri 'nin tarihine geçti.

Gözden Kaçmasın Beline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermiş Haberi görüntüle

Asturias Prensesi Ödülleri'ne bu yıl Sanat dalında ünlü müzisyen Patti Smith, Sosyal Bilimler dalında Timothy Garton Ash, Edebiyat dalırda Julian Barnes değer görüldü. Astronot Christina Koch, Uzlaşma Ödülü, Svalbard Tohum Deposu da Uluslararası İşbirliği Ödülü'ne değer görüldü.

Eski kraliçe Sofia'nın yanı sıra Kraliçe Letizia'nın annesi Paloma Rocasolano da töreni izleyenler arasında yerini aldı.

Ödül gecesine damgasını vuran kişi ise Asturias Prensesi Leonor oldu. Gece için bordo bir kıyafet giyen Leonor, görünümünü de babaannesi Sofia'nın koleksiyonuna ait bir çift değerli küpe ile tamamladı.Kral Felipe'nin annesi eski kraliçe Sofia'nın yanı sıra Kraliçe Letizia'nın annesi Paloma Rocasolano de ödül gecesinde Leonor'a destek vermek için yanındaydı.