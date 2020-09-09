Lion filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Lion oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Ganesh Talai’de yaşayan 5 yaşındaki Saroo Brierley, Ağabeyinin çalışmaya gittiği bir gün, onunla berber gider. Ağabeyiyle çalışmaya gittiği gün kaybolan SarıpBrierley, polisler tarafından bulunur ve 25 çocuk esirgeme kurumunu verilir. Çocuk esirgeme kurumundan, bir aile tarafından evlatlık alınan Saroo Brierley, 25 yıl sonra ailesini aramak için yolla koyulur.

Lion Filmi Konusu Nedir?

Hindistan’ın Ganesh Talai kasabasında annesi, kız kardeşi ve ağabeyi ile küçük bir evde yaşamını sürdüren Saroo, bir gün abisi ile çalışmaya gittiğinde yaptığı yolculuktan dolayı yorularak tren garında uyuya kalır. Polisler tarafından bulunarak, çocuk esirgeme kurumuna verilen Saroo Brierley, Sue Brierley ve John Brierley Avusturalyalı çifti tarafından evlatlık alınır. Bilmediği bir dili ve kültüre alışan Saroo, 25 yıl geçmiş olsa da ailesi hep aklındadır. Aklında olan ailesini bulmak için direnen bir çocuğun öyküsü anlatılmaktadır. Saroo Brierley’i evlatlık alan Sue Brierley ve John Brierley, Saroo'nun ailesini bulma istekleri ile şairi bir orantıda olan çarşının farkına vardıkları andan itibaren, Saroo'nun ailesini bulmak için, ona destek olurlar. Üniversite hayatına başlayan Saroo, tanıştığı Lucy adındaki kız ilesevgili olur ve ailesini bulma çabasında ona yardımcı olur.

Lion Filmi IDMB Puanı Kaçtır?

Gart Davis'in yönetmenliğini yaptığı Lion filmi, 3 Şubat 2017 tarihinde vizyona girmiştir. Bu filmin İMDB Puanı ise 8.1’dır. Kaybettiği ailesini 25 yıl sonra aramaya kaybolan bir gencin öyküsü anlatmaktadır.

Lion Filmi Oyuncuları ( Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dev Patel; filmde yer aldığı rolü ise Saroo Brierley ( filmim başrol oyuncusu)

Rooney Mara; filmde yer aldığı rolü ise Lucy ( Saroo'nun üniversitede tanıştığı kız)

Nicole Kidman; filmdeki rolü ise Sur Brierley ( Saroo'yu evlatlık alan kadın)

David Henman; filmdeki rolü ise, John Brierley ( Saroo'yu evlatlık alan adam)

Sunny Pavar; filmdeki rolü “ saroo'nun çocukluğu”

Abhishek Baharete; filmdeki rolü Gürsu

Priyanka Bose; filmdeki rolü “ Kamla"

Lion Filmi Yönetmeni Kimdir?

Lion filminin yönetmenliğini, 1974 Avustralyalı Gart Davis yapmıştır. Birden çok filme başarılı bir şekilde yönetmenlik yapan Gart Davis, bu filme de başarılı bir şekilde yönetmelik yapmıştır.

Lion Filmi Yapımcısı Kimdir?

5 yaşında kaybolan ve daha sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlatlık olarak alınan bir çocuğun öyküsünü anlatan bu filmin yönetmeliğini Gart Davis yapmıştır. Yörnliğinin yani sıra yapımcılığını da başarılı bir şekilde yapan yapımcıları bulunmaktadır. Lion filminin yapımcılığını; Emile Shetmen, Lain Canning ve Angie Fielder yapmıştır.

Lion Filmi Yapımcısı Kimdir?

Lion filminin senaristliğini başarılı bir şekilde yapan Lukes Davies, 1962 Sydney Avustralya doğumludur. Senaristlik kariyerinde büyük aşağılar sağlayan Lukes Davies, BAFTA en iyi senaryo uyarlama ödülü, Satteliye en iyi uyarlama senaryo ödülü ve Film eleştirmenleri en iyi uyarlama senaryo ödülü gibi birden çok ödül almıştır.